Британская телезвезда решила напомнить о себе, снявшись в откровенной фотосессии

Модель и звезда реалити-шоу Celebrity Big Brother и The Only Way Is Essex Лорен Гуджер (Lauren Goodger) снялась в откровенной фотосессии. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам 30-летней модели, на откровенную съемку ее вдохновила фотосессия Ким Кардашьян, которая проходила в пустыне в 2015 году. Также Гуджер сообщила, что ее снимки совершенно не обрабатывались фотошопом.
Но если в фотографиях Ким присутствовала какая-то концепция, то британская телезвезда попросту сменила белые полосы на золотые и поленилась выезжать из студии.
В комментариях пользователи язвительно заметили, что обычно белый фон значительно упрощает работу с фотошопом, а отчаяние Гуджер достигло новых высот.
Лорен Гуджер известна как звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex, которое она покинула в 2012 году из-за того, что не смогла справиться с лишним весом. С тех пор девушка активно работает над собой и всячески пытается продемонстрировать результат своих трудов.
Больше откровенных фото Лорен Гуджер по ссылке: https://t.me/dusiakatasonova/194