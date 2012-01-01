Британская телезвезда решила напомнить о себе, снявшись в откровенной фотосессии

Но если в фотографиях Ким присутствовала какая-то концепция, то британская телезвезда попросту сменила белые полосы на золотые и поленилась выезжать из студии.

В комментариях пользователи язвительно заметили, что обычно белый фон значительно упрощает работу с фотошопом, а отчаяние Гуджер достигло новых высот.

Лорен Гуджер известна как звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex, которое она покинула в 2012 году из-за того, что не смогла справиться с лишним весом. С тех пор девушка активно работает над собой и всячески пытается продемонстрировать результат своих трудов.

Больше откровенных фото Лорен Гуджер по ссылке: https://t.me/dusiakatasonova/194