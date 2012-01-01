ТЕЛЕКРИТИКА

Британская телезвезда решила напомнить о себе, снявшись в откровенной фотосессии

Дуся
Модель и звезда реалити-шоу Celebrity Big Brother и The Only Way Is Essex Лорен Гуджер (Lauren Goodger) снялась в откровенной фотосессии. Об этом сообщает Daily Mail.

Лорен Гуджер

Фото: dailymail.co.uk

По словам 30-летней модели, на откровенную съемку ее вдохновила фотосессия Ким Кардашьян, которая проходила в пустыне в 2015 году. Также Гуджер сообщила, что ее снимки совершенно не обрабатывались фотошопом.

Ким Кардашьян

Фото: dailymail.co.uk

Но если в фотографиях Ким присутствовала какая-то концепция, то британская телезвезда попросту сменила белые полосы на золотые и поленилась выезжать из студии.

В комментариях пользователи язвительно заметили, что обычно белый фон значительно упрощает работу с фотошопом, а отчаяние Гуджер достигло новых высот.

Лорен Гуджер известна как звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex, которое она покинула в 2012 году из-за того, что не смогла справиться с лишним весом. С тех пор девушка активно работает над собой и всячески пытается продемонстрировать результат своих трудов.

Больше откровенных фото Лорен Гуджер по ссылке: https://t.me/dusiakatasonova/194

Главное в разделе

Дуся

Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин с бокалом: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Канадскую журналистку затравили фразой с сексуальным подтекстом

Популярное на Телекритике



Культура

Настя Шевченко: «Культурная децентрализация проходит быстрее, чем мы думаем»

Общество

Умерла журналистка ТСН Мария Адамская

Культура

Дневники Астрид Линдгрен: Карлсон, который живет на шифре

Культура

3 главных сериала декабря