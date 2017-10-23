Британская телеведущая съела упавшие на пол сливки, но зрителям это не понравилось

Телеведущая британского шоу This Morning на телеканале ITV Аманда Холден разозлила многих зрителей тем, что в эфире программы съела подобранные с пола взбитые сливки. Этот момент разместили в Twitter-аккаунте передачи.
Where do you stand on the three-second rule? pic.twitter.com/xTnN68WDyg— This Morning (@thismorning) October 23, 2017
Холден вместе с соведущим и приглашенным поваром готовили торт-безе. Ведущая захотела попробовать взбитые сливки, но они упали с пальца на пол. Тогда Аманда со словами «правило трех секунд» наклонилась, смахнула сливки с пола и отправила в рот.
Ее коллега и повар заметили, что «это очень неловко», но продолжили программу, не уделяя много времени произошедшему.
Зрители не оценили поступка Холден. Они упрекнули ведущую в плохих манерах и пообещали никогда не смотреть эфиры с ее участием, отметив что, такое поведение не гигиенично.
Сама Аманда пока не отреагировала на замечания пользователей.