Британская пивоварня хотела порадовать женщин, но наткнулась на осуждение

«Мы создали пиво для девочек, – говорилось в сообщении. – И оно розовое, потому что женщины любят только розовое и блестящее, правильно? Давайте покажем, что со стереотипами пора заканчивать».

Таким образом пивоварня решила выступить против заниженной оплаты женского труда, по сравнению с мужским.

«Мы сделали наше флагманское пиво Punk IPA розовым, – сказано в официальном пресс-релизе компании. – Pink IPA снаружи может выглядеть по-другому, но внутри оно точно такое же, как Punk IPA. Так же, как и женский труд, по сравнению с мужским».

Однако что-то пошло не так. Женщины не поняли стараний рекламистов, неясен был и контекст акции. Розовые этикетки восприняли как неудачную попытку маркетологов компании сделать фирменное пиво еще более популярным.

«Pink IPA от @BrewDog – это посыл ленивого маркетинга, ориентированный на женский рынок», – написала в комментариях одна из пользователей соцсетей.