Британская пивоварня хотела порадовать женщин, но наткнулась на осуждение

Британская пивоваренная компания BrewDog выпустила пиво с этикеткой «Для девочек» ради привлечения внимания к проблеме неравной оплаты труда женщин и мужчин, но ее обвинили в сексизме.
«Мы создали пиво для девочек, – говорилось в сообщении. – И оно розовое, потому что женщины любят только розовое и блестящее, правильно? Давайте покажем, что со стереотипами пора заканчивать».
Таким образом пивоварня решила выступить против заниженной оплаты женского труда, по сравнению с мужским.
«Мы сделали наше флагманское пиво Punk IPA розовым, – сказано в официальном пресс-релизе компании. – Pink IPA снаружи может выглядеть по-другому, но внутри оно точно такое же, как Punk IPA. Так же, как и женский труд, по сравнению с мужским».
Однако что-то пошло не так. Женщины не поняли стараний рекламистов, неясен был и контекст акции. Розовые этикетки восприняли как неудачную попытку маркетологов компании сделать фирменное пиво еще более популярным.
«Pink IPA от @BrewDog – это посыл ленивого маркетинга, ориентированный на женский рынок», – написала в комментариях одна из пользователей соцсетей.
В BrewDog не успокоились и решили пойти дальше, уточнив, что в течение четырех недель компания будет делать скидку в 20 процентов на свое пиво всем женщинам. Такой же процент компания собралась перечислять благотворительным организациям, которые поддерживают женщин в борьбе с финансовым неравенством. Однако это еще больше обидело пользователей социальных сетей, которые задались вопросом: почему компания не перечислила выручку в благотворительный фонд без розового пива и специальных скидок для женщин.
«Вещи, которые женщины не просили: розовый айфон, не хрустящие Doritos, женщина-полковник Сандерс, лак для ногтей, обнаруживающий наркотики в напитках, – написала одна возмущенная девушка. – То, о чем мы просили: никаких сексуальных домогательств (спасибо), то же самое – об изнасиловании, равной оплате, кремовых яйцах Cadbury круглый год (хотя последнее, наверное, только я хочу)».
Несмотря на все протесты, пиво будут продавать уже 8 марта, а компания не собирается закрывать акцию раньше времени.