ТЕЛЕКРИТИКА

Британская блогерша кормит взрослых дочерей грудью

Дуся
Британская блогерша Софи Мэй Лан (Sophie Mei Lan) рассказала на на шоу This Morning, как кормит грудью своих уже довольно взрослых дочерей – пятилетнюю Жасмин и двухлетнюю Ариану. Об этом пишет The Sun.

Фото: instagram.com

Софи признается, что не видит ничего странного в грудном вскармливании пятилетней дочери. По словам 29-летней мамы, новые исследования Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) утверждают, что грудное вскармливание может принести пользу в течение многих лет.

Однако это вызвало споры с ее мужем, 30-летним Крисом Хейлом, который работает шеф-поваром. Он считает, что грудное вскармливание очень утомляет его жену.

Фото: facebook.com

Дочери Лан потребляют молоко матери в основном на ночь. Младшая девочка может питаться молоком еще и в течение дня около восьми-десяти раз. Иногда дети делают это одновременно. Женщина говорит, всякий раз, когда кормит грудью Жасмин публично, привлекает внимание окружающих, из-за чего чувствует себя неловко.

Фото: instagram.com

Зрители посчитали, что такое поведение неприемлемо, и обвинили женщину в том, что она заставляет детей кормиться ее молоком ради собственного удовольствия. Особенно пользователей сети поразил тот факт, что молоко до сих пор употребляет старшая дочь.

Лан в свою защиту сказала, что материнское молоко бесплатное, поэтому долгосрочное кормление может помочь сэкономить внушительную сумму денег. Также заботливая мать сообщила, что собирается кормить дочерей грудью, пока они сами этого хотят.

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