Британская блогерша кормит взрослых дочерей грудью

Софи признается, что не видит ничего странного в грудном вскармливании пятилетней дочери. По словам 29-летней мамы, новые исследования Американской психологической ассоциации (American Psychological Association) утверждают, что грудное вскармливание может принести пользу в течение многих лет.

Однако это вызвало споры с ее мужем, 30-летним Крисом Хейлом, который работает шеф-поваром. Он считает, что грудное вскармливание очень утомляет его жену.