Британка повредила пенис жениху, мешавшему ей смотреть шоу талантов

Шоу-зависимая жительница британского города Сент-Остелл Эмма Пирс (Emma Pearce), засмотревшаяся на телеэкран во время секса, повредила партнеру Алану Блейку (Allan Blake) пенис, сообщает издание The Sun.

Молодой человек предложил девушке заняться сексом, когда по телевизору шел конкурс музыкальных талантов X Factor. Пирс согласилась при условии, что он не будет мешать смотреть передачу. Но во время самого ответственного момента, когда собирались объявить результаты конкурса, девушка оттолкнула партнера, пытаясь рассмотреть результаты. Своим неосторожным движением Эмма Пирс травмировала мужчину. По ее словам, она до сих пор не понимает, как именно это произошло.

В больнице Алану Блейку диагностировали разрыв уздечки и запретили заниматься сексом месяц. Молодого человека врачебный запрет нисколько не смутил и он в шутку сказал, что все равно не хочет чтоб невеста подходила к нему близко после произошедшего. Об этом упомянула расстроенная Пирс в интервью британским СМИ.

Кто-то конечно может сказать, что во всем виновата Эмма Пирс, но девушка напрямую обвиняет во всем произошедшем шоу талантов X Factor.