ТЕЛЕКРИТИКА

Бри Ларсон потроллила тех, кто просил ее больше улыбаться в роли Капитана Марвел

Дуся

Фанаты были недовольны серьезным выражением лица новой супергероини киновселенной Marvel – но она доказала, что их придирки не стоят выеденного яйца.


С тех пор, как в сети появились первые фото со съемок фильма «Капитан Марвел», пользователи Twitter неоднократно возмущались серьезным и даже хмурым выражением лица главной героини.

Один из них даже прифотошопил улыбку на фотографии исполнительницы главной роли Бри Ларсон. «Я исправил Капитана Марвел», – подписал он свое творение.

Другая пользовательница с сарказмом написала: «Я согласна, Капитану Марвел стоит больше улыбаться, чтобы вписаться во вселенную Marvel». И приложила фото Капитана Америка, Железного человека и Доктора Стрэнджа с прифотошопленными зловещими улыбками.

Бри Ларсон, которая явно сыта по горло критикой, поделилась этими картинками в своих Instagram Stories. Несмотря на то, что длинного комментария мы от нее не дождались, посыл ясен: во-первых, радость смотрится странно на лицах людей, которые среди рушащихся зданий подпирают своим крепким плечом цивилизацию, а во-вторых, мужчинам пора перестать ждать от женщин «эмоционального обслуживания» и воспринимать их как автомат по раздаче улыбок.

Напомним, что недавно в сети появился первый трейлер фильма «Капитан Марвел» о супергероине Кэрол Денверс.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

У Вишнякова и Сахневич появились взаимные чувства

Дуся

«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

Популярное на Телекритике



Бизнес

Телерейтинги: Оля, прощай, Оля, прости

Дуся

У Вишнякова и Сахневич появились взаимные чувства

Дуся

«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

Дуся

Проголосуй за голливудских звезд в украинских блокбастерах