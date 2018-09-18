Бри Ларсон потроллила тех, кто просил ее больше улыбаться в роли Капитана Марвел

С тех пор, как в сети появились первые фото со съемок фильма «Капитан Марвел», пользователи Twitter неоднократно возмущались серьезным и даже хмурым выражением лица главной героини.

Один из них даже прифотошопил улыбку на фотографии исполнительницы главной роли Бри Ларсон. «Я исправил Капитана Марвел», – подписал он свое творение.