Брэд Питт использует свое настоящее имя, когда флиртует

На днях посетители лос-анджелесского кафе Coffee Commissary стали очевидцами общения Брэда Питта с незнакомой девушкой. По словам свидетелей сцены, стоя в очереди за кофе, Питт принялся флиртовать с симпатичной блондинкой. Об этом сообщает издание Pagesix.

Актер приехал в кафе на мотоцикле. Он был в байкерской куртке, джинсах и темных очках. Несмотря на это, стоящая рядом с ним в очереди блондинка моментально узнала звезду Голливуда.

Девушка представилась: «Я Лидия». Питт протянул ей руку: «Привет, я Уильям». Она сказала: «О, ты похож на Брэдли». На что актер улыбнулся и подмигнул ей: «Ну, это мое второе имя».

Полное имя актера – Уильям Брэдли Питт. В начале карьеры артист решил использовать второе имя в качестве псевдонима, поскольку, как ему казалось, оно лучше сочетается с фамилией.

Знакомство в кафе ничем не закончилось. После того как Лидия и Питт купили кофе, девушка сказала на прощание: «Было приятно познакомиться, Брэдли… Вернее, Уильям!» В ответ актер рассмеялся, сел на свой байк и уехал.

Еще в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Однако бракоразводный процесс голливудских звезд до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Причина – неуступчивость обоих супругов. Анджелина до сих пор настаивает на единоличной опеке над детьми, тогда как Брэд готов на что угодно, лишь бы получить при разводе совместную опеку. К тому же они до сих пор не уладили финансовые дела и не поделили общее состояние в 400 миллионов долларов.

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