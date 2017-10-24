«Бред из лент»: ватный педераст Ахметова надзюрил на встрече с котятами-поводырями

Перед вами моя любимая рубрика с самыми абсурдными и безумными заголовками этой недели в украинских СМИ. Сегодня вы узнаете, почему у 186-летней черепахи не было секса, об ужасном чудовище из недр земли и что будет, если сбросить слона с небоскреба.
Новость номер один этой недели! О том, как сказочно везет Олегу Ляшко в лотерее, писали все, но этот заголовок заслужил первое место.
Ну с кем не бывает!
Скандалище! Это определенно новый уровень заголовка после «Шок!» и «Ты не поверишь!».
К сожалению, енота уже нет в живых, но котят пристроили в хорошие руки.
Самое важное в этой новости то, что мужчина, с которым она изменила себе, в итоге женился сам на себе.
Россию умом не понять.
Вот и тексты группы «ВИА Гра» кому-то пригодились.
Лучше не придумаешь! Позволю себе еще одну цитату из этого текста:
Когда у автора нереализованный поэтический талант.
«Хавбек начебто розбив трилітрову пляшку горілки за 515 євро об голову німця турецького походження», – пишет автор статьи.
Речь идет об австралийском дождевом черве. Вот он какой:
Если коротко и по сути, то мышке стало плохо, собака мучительно умерла, а слон взорвался и заляпал кишками и кровью все в округе.
Оказалось, что на протяжении 26 лет он спаривался с другим самцом по имени Фредерик. Вот такая гей-драма у черепахи.