«Бред из лент»: в центре Николаева барышни украли фаллоимитатор

Перед вами моя любимая рубрика с самыми абсурдными и безумными заголовками этой недели в украинских СМИ. Сегодня вы узнате, что делал нетрезвый клоун в постели подростка и почему с Гройсмана смеются собаки.

Похоже, что поужинать килькой женщине не удалось. К слову, это не чужой, а морской таракан. Но этот факт не делает его внешность приятнее.

Фото: zz.te.ua

Фото: facebook.com

Быть или не быть?

На такой заголовок журналистов вдохновило видео с пьяным врачом в одной из московских клиник. Всем смотреть!

В данном случае фразеологизм «курам на смех» мутировал в особую форму, которая, к слову, с содержанием статьи ничего общего не имеет.

Как не скучно писать о курсе валют.

Фото: facebook.com

Эта история уже давно всем знакома: мужчина в костюме клоуна принял много кокаина и утром оказался в чужом доме. Но этот заголовок намекает на Кевина Спейси.

Вот так нужно поддерживать отечественного производителя.

Фото: nashkiev.ua

Мужчина скончался прямо на скамейке. Вызванные на место происшествия полицейские и скорая помощь не забрали тело даже спустя два часа. Оказывается, «труповозка» – одна на весь правый берег Киева.

Цитата: «Как утверждает продавец, девица, укравшая «игрушку», говорила, что работает «мастером эпиляции». Подружка называла ее ласково – Кабан». Надеюсь, барышни использовали эту «игрушку» по назначению.

Речь идет о фотосессии с питоном. Думаю, стоит организовать образовательные курсы по фразеологизмам для некоторых моих коллег.