«Бред из лент»: в центре Николаева барышни украли фаллоимитатор

Перед вами моя любимая рубрика с самыми абсурдными и безумными заголовками этой недели в украинских СМИ. Сегодня вы узнате, что делал нетрезвый клоун в постели подростка и почему с Гройсмана смеются собаки.
Похоже, что поужинать килькой женщине не удалось. К слову, это не чужой, а морской таракан. Но этот факт не делает его внешность приятнее.
Быть или не быть?
На такой заголовок журналистов вдохновило видео с пьяным врачом в одной из московских клиник. Всем смотреть!
В данном случае фразеологизм «курам на смех» мутировал в особую форму, которая, к слову, с содержанием статьи ничего общего не имеет.
Как не скучно писать о курсе валют.
Эта история уже давно всем знакома: мужчина в костюме клоуна принял много кокаина и утром оказался в чужом доме. Но этот заголовок намекает на Кевина Спейси.
Вот так нужно поддерживать отечественного производителя.
Мужчина скончался прямо на скамейке. Вызванные на место происшествия полицейские и скорая помощь не забрали тело даже спустя два часа. Оказывается, «труповозка» – одна на весь правый берег Киева.
Цитата: «Как утверждает продавец, девица, укравшая «игрушку», говорила, что работает «мастером эпиляции». Подружка называла ее ласково – Кабан».
Надеюсь, барышни использовали эту «игрушку» по назначению.
Речь идет о фотосессии с питоном. Думаю, стоит организовать образовательные курсы по фразеологизмам для некоторых моих коллег.
И снова Николаев. Что у вас там не так с сексуальным образованием?