«Бред из лент»: ученые «ДНР», фекалии из конопли, лебедь Степан с «подругами» и «теплое виски» из кранов тернополян

Перед вами моя любимая рубрика с самыми абсурдными и безумными заголовками этой недели в украинских СМИ. Сегодня вы узнаете о 21-летней «куркулихе» из Мариуполя, паука, который взял в заложники женщину и на что готовы тернопольские мужчины, ради приятного аромата.

Фото: facebook.com

На смену британским ученым пришли ученые из «ДНР».

Фото: facebook.com

Если в заголовке стоит фамилия «Кива», готовьтесь к самому худшему.

Фото: nv.ua

Курс маленького Индианы Джонса в российских реалиях.

Фото: pro.te.ua

А – Аутентично. Цитирую: «Брат-небіжчик Тетяни Хоркун під Бзовицею гонив коні на ніч. Привиділося, що русалки купалися».

Фото: 0352.ua

Именно так себя оправдывает грабитель, который украл две упаковки духов.

Фото: 0352.ua

Еще немного об оптимизме жителей Тернополя.

Фото: dpsu.gov.ua

Мужчину в гидрокостюме задержала пограничная служба Украины возле границы с Румынией. Документов у задержанного при себе не было, но пограничники выяснили, что он – украинец.

Фото: mrpl.city

«Имея свой бизнес в сфере моды, 21-летняя Руслана Щербина не оставляла мечту когда-нибудь наладить производство мягких игрушек, – пишет автор статьи. – Осуществить ее удалось благодаря грамотно разработанному бизнес-проекту, который принес девушке победу на конкурсе «Украинский донецкий куркуль» и около 500 тысяч гривен финансовой поддержки».

Фото: segodnya.ua

Последовав примеру своего хозяина.

Фото: unian.ua

Для тех, кто мечтает жить в Австралии.

Фото: znaj.ua