«Бред из лент»: ученые «ДНР», фекалии из конопли, лебедь Степан с «подругами» и «теплое виски» из кранов тернополян

Перед вами моя любимая рубрика с самыми абсурдными и безумными заголовками этой недели в украинских СМИ. Сегодня вы узнаете о 21-летней «куркулихе» из Мариуполя, паука, который взял в заложники женщину и на что готовы тернопольские мужчины, ради приятного аромата.
На смену британским ученым пришли ученые из «ДНР».
Если в заголовке стоит фамилия «Кива», готовьтесь к самому худшему.
Курс маленького Индианы Джонса в российских реалиях.
А – Аутентично.
Цитирую: «Брат-небіжчик Тетяни Хоркун під Бзовицею гонив коні на ніч. Привиділося, що русалки купалися».
Именно так себя оправдывает грабитель, который украл две упаковки духов.
Еще немного об оптимизме жителей Тернополя.
Мужчину в гидрокостюме задержала пограничная служба Украины возле границы с Румынией. Документов у задержанного при себе не было, но пограничники выяснили, что он – украинец.
«Имея свой бизнес в сфере моды, 21-летняя Руслана Щербина не оставляла мечту когда-нибудь наладить производство мягких игрушек, – пишет автор статьи. – Осуществить ее удалось благодаря грамотно разработанному бизнес-проекту, который принес девушке победу на конкурсе «Украинский донецкий куркуль» и около 500 тысяч гривен финансовой поддержки».
Последовав примеру своего хозяина.
Для тех, кто мечтает жить в Австралии.
«Вчені поринули у світ екскрементів заради шляхетної мети».
Заглавное фото: Freaking News
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