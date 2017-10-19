ТЕЛЕКРИТИКА

«Бред из лент»: передернуть в McDonalds или секс-видео вместо домашки

Дуся

Любить украинские СМИ можно не только за бесполезность, но и за потрясающие заголовки. Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент» и сегодня в меню у нас медведи кайфоломы, ежик-турист и коммунальный гаплык.


Фото: sport.znaj.ua

Не думаю, что таким все еще можно шокировать киевлян. А если McDonalds возле станции метро "Льва Толстого", то тем более.

Фото: facebook.com

Пожалуй, главный заголовок этой недели. Звучит, как название короткометражки среднего качества.

Фото: 7dniv.info

У меня мурашки от твоей домашки!

Кажется, кто-то решил подсидеть Харви Вайнштейна.

Фото: facebook.com

До чего человека партия довела: был неонацистом, а стал простым смертным.

Фото: ukrainianwall.com

Не пропустите!

Фото: ukrainianwall.com

А было вот, что: "Дженнифер показала хорошую растяжку и подкачанные фигуру".

Фото: 5.ua

У ежика есть собственная палатка, каяк и набор для пикника. А что есть у вас?
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Фото: novosti-n.org

Мишки так увлеклись процессом, что даже не обратили внимания на фотографа. Думаю, это самая важная часть новости.

Фото: ukrainianwall.com

Смотри выше, как отвлечь медведей.

Фото: life.pravda.com.ua

"Мы будем скучать за Лулу, но это решение было правильным. Желаем ей замечательной новой жизни", - говорится в сообщении ЦРУ.

Фото: ukrainianwall.com

Шутки за 300 от Владимира Владимировича.

Фото: edinstvennaya.ua

Приведу еще буквально пару цитат из самой статьи:

"Брэд с усами такой солидный".

"У Джонни очень интересный типаж внешности, а усы только подчеркивают его индивидуальность".

"С усами черта лица у Орландо стали гораздо выразительнее".


Фото: ukrainianwall.com

Этому заголовку еще нехватает: "Сенсация!", "Ты не поверишь!" и "Полный гаплык". 

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