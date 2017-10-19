«Бред из лент»: передернуть в McDonalds или секс-видео вместо домашки

Любить украинские СМИ можно не только за бесполезность, но и за потрясающие заголовки. Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент» и сегодня в меню у нас медведи кайфоломы, ежик-турист и коммунальный гаплык.

Фото: sport.znaj.ua

Не думаю, что таким все еще можно шокировать киевлян. А если McDonalds возле станции метро "Льва Толстого", то тем более.

Фото: facebook.com

Пожалуй, главный заголовок этой недели. Звучит, как название короткометражки среднего качества.

У меня мурашки от твоей домашки! Кажется, кто-то решил подсидеть Харви Вайнштейна.

Фото: facebook.com

До чего человека партия довела: был неонацистом, а стал простым смертным.

Не пропустите!

А было вот, что: "Дженнифер показала хорошую растяжку и подкачанные фигуру".

У ежика есть собственная палатка, каяк и набор для пикника. А что есть у вас?

Фото: novosti-n.org

Мишки так увлеклись процессом, что даже не обратили внимания на фотографа. Думаю, это самая важная часть новости.

Смотри выше, как отвлечь медведей.

"Мы будем скучать за Лулу, но это решение было правильным. Желаем ей замечательной новой жизни", - говорится в сообщении ЦРУ.

Фото: ukrainianwall.com

Шутки за 300 от Владимира Владимировича.

Приведу еще буквально пару цитат из самой статьи: "Брэд с усами такой солидный". "У Джонни очень интересный типаж внешности, а усы только подчеркивают его индивидуальность". "С усами черта лица у Орландо стали гораздо выразительнее".

