ТЕЛЕКРИТИКА

«Бред из лент»: Кенгуру-Путин, свиньи-мутанты и неудержимое платье Мэрайи Кэри

Дуся
Мы с Мусей решили каждую неделю собирать самые бредовые и смешные заголовки украинских СМИ. Признаюсь честно, в процессе поиска я получила море удовольствия. Коллеги, умоляю, не останавливайтесь!
1

Фото: tabloid.pravda.com.ua

На первом месте, конечно же, Кенгуру-Путин. Считаю, что лучшей новости придумать просто невозможно. Это стопроцентное попадание в мое сердечко!
2

Фото: jetsetter.ua

У меня появилась идея стартапа! Нужно сделать тест на аутентичность пятой точки, чтобы не только Аннабелль Уоллис могла брать на себя такие полномочия, но и простые смертные. А если серьезно, то у меня только один вопрос к этому заголовку: почему слово «аутентичность» взято в кавычки?
3

Фото: nv.ua

Оказывается, девушка фотографировала еду в японском роддоме. А вы о чем подумали?
4

Фото: gordonua.com

Вот уже который день не утихает скандал вокруг конфликта Романа Скрыпина с компанией Wizz Air. Об этом событии написали все, но такой шикарный заголовок стал просто вишенкой на торте.
5

Фото: tv.ua

Карл теперь устраивает спиритические сеансы для немецкой политической элиты.
6

Фото: lime.apostrophe.ua

Ты кто по профессии? Артист-алкоголик!
7

Фото: korrespondent.net

Тот случай, когда свиньи-мутанты в более лучшей физической форме, чем ты...
8

Фото: maximum.fm

Мы так долго ждали этого дня. Но что-то подсказывает, что продолжение следует.

9

Фото: lady.tsn.ua

Неудержимое платье заряжено на молодого любовника и черный Lamborghini. Уважаемая Мэрайя Кэри, вы даже представить себе не можете, сколько я вам прощаю ради вашей My all.
10

Фото: edinstvennaya.ua

Пожалуй, любой заголовок, где есть Винник, уже обречен на адскость. Было бы, конечно, намного лучше, если бы на открытии его концерта в Виннице присутствовал аниматор, а не Петр Порошенко, но аниматоров пригласили на день рождения.

Продолжение следует!

Заглавное фото: unian.net

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