«Бред из лент»: Кенгуру-Путин, свиньи-мутанты и неудержимое платье Мэрайи Кэри

Мы с Мусей решили каждую неделю собирать самые бредовые и смешные заголовки украинских СМИ. Признаюсь честно, в процессе поиска я получила море удовольствия. Коллеги, умоляю, не останавливайтесь!

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На первом месте, конечно же, Кенгуру-Путин. Считаю, что лучшей новости придумать просто невозможно. Это стопроцентное попадание в мое сердечко!

У меня появилась идея стартапа! Нужно сделать тест на аутентичность пятой точки, чтобы не только Аннабелль Уоллис могла брать на себя такие полномочия, но и простые смертные. А если серьезно, то у меня только один вопрос к этому заголовку: почему слово «аутентичность» взято в кавычки?

Оказывается, девушка фотографировала еду в японском роддоме. А вы о чем подумали?

Вот уже который день не утихает скандал вокруг конфликта Романа Скрыпина с компанией Wizz Air. Об этом событии написали все, но такой шикарный заголовок стал просто вишенкой на торте.

Карл теперь устраивает спиритические сеансы для немецкой политической элиты.

Ты кто по профессии? Артист-алкоголик!

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Тот случай, когда свиньи-мутанты в более лучшей физической форме, чем ты...

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Мы так долго ждали этого дня. Но что-то подсказывает, что продолжение следует.

Неудержимое платье заряжено на молодого любовника и черный Lamborghini. Уважаемая Мэрайя Кэри, вы даже представить себе не можете, сколько я вам прощаю ради вашей My all

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