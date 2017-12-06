ТЕЛЕКРИТИКА

«Бред из лент»: кальмар оплодотворил надувных пингвинов в китайском зоопарке

Дуся

Лучшее, что случилось с украинскими СМИ на этой неделе, это заголовки.


Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент». Сегодня я расскажу о максимально откровенном признании Олега Винника, забытом грузинском верблюде и о прелестях лишнего веса в России.

Фото:facebook.com

Мили уже не та!

Фото: facebook.com

А Муми-дол приходит только осень...

Фото: facebook.com

Если б у меня был верблюд, я бы его не бросила!

Фото: lgbt.org.ua

Шок! Сенсация! Заявление года.

Фото: prosport.tsn.ua

Глупее не придумаешь: "Две девушки подошли к звезде и сначала попросили сказать на камеру, что он их любит. А потом стали откровенно "заливать" кПуйолю. В итоге одна из девушек заявила, что хочет тр*хнуть" его своим большим дилдо и шлепнула им".

Фото: life.pravda.com.ua

Еще один минус к худобе. К слову, кроме декрета тебе еще и в транспорте место уступают.

Фото:zaplets.net

Вот вам и сценарий хоррора.

"Не смотря на то, что кальмар, который кушала эта женщина был слегка обварен в кипящей воде, ему все-таки удалось извлечь 12 мешочков в ротовую полость женщины, которые надежно зафиксировались на ее щеках, языке и губах.", - пишет автор статьи.

Фото: epravda.com.ua

Неудачный косплей обошелся в 219 тысяч гривен.

Фото: unian.ua

Ох, уже эти китайцы!

Фото: unian.net

Без комментариев.

Фото: slovoidilo.ua

И еще одна очень важная новость.

Фото: life.pravda.com.ua

Студентка Келси Холл сфотографировалась в костюме елки и пообещала ходить в нем на все занятия в Университет Алабамы до конца семестра, если запись соберет 1000 ретвитов. Но что-то пошло не так.

Фото: pro.te.ua

Мои любимые региональные новости. Заголовки о Саакашвили просто меркнут.

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