«Бред из лент»: кальмар оплодотворил надувных пингвинов в китайском зоопарке

Лучшее, что случилось с украинскими СМИ на этой неделе, это заголовки.
Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент». Сегодня я расскажу о максимально откровенном признании Олега Винника, забытом грузинском верблюде и о прелестях лишнего веса в России.
Мили уже не та!
А Муми-дол приходит только осень...
Если б у меня был верблюд, я бы его не бросила!
Шок! Сенсация! Заявление года.
Глупее не придумаешь: "Две девушки подошли к звезде и сначала попросили сказать на камеру, что он их любит. А потом стали откровенно "заливать" кПуйолю. В итоге одна из девушек заявила, что хочет тр*хнуть" его своим большим дилдо и шлепнула им".
Еще один минус к худобе. К слову, кроме декрета тебе еще и в транспорте место уступают.
Вот вам и сценарий хоррора.
"Не смотря на то, что кальмар, который кушала эта женщина был слегка обварен в кипящей воде, ему все-таки удалось извлечь 12 мешочков в ротовую полость женщины, которые надежно зафиксировались на ее щеках, языке и губах.", - пишет автор статьи.
Неудачный косплей обошелся в 219 тысяч гривен.
Ох, уже эти китайцы!
Без комментариев.
И еще одна очень важная новость.
Студентка Келси Холл сфотографировалась в костюме елки и пообещала ходить в нем на все занятия в Университет Алабамы до конца семестра, если запись соберет 1000 ретвитов. Но что-то пошло не так.
Мои любимые региональные новости. Заголовки о Саакашвили просто меркнут.
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