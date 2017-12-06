«Бред из лент»: кальмар оплодотворил надувных пингвинов в китайском зоопарке

Лучшее, что случилось с украинскими СМИ на этой неделе, это заголовки.

Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент». Сегодня я расскажу о максимально откровенном признании Олега Винника, забытом грузинском верблюде и о прелестях лишнего веса в России.

Мили уже не та!

А Муми-дол приходит только осень...

Если б у меня был верблюд, я бы его не бросила!

Шок! Сенсация! Заявление года.

Глупее не придумаешь: "Две девушки подошли к звезде и сначала попросили сказать на камеру, что он их любит. А потом стали откровенно "заливать" кПуйолю. В итоге одна из девушек заявила, что хочет тр*хнуть" его своим большим дилдо и шлепнула им".

Еще один минус к худобе. К слову, кроме декрета тебе еще и в транспорте место уступают.

Вот вам и сценарий хоррора. "Не смотря на то, что кальмар, который кушала эта женщина был слегка обварен в кипящей воде, ему все-таки удалось извлечь 12 мешочков в ротовую полость женщины, которые надежно зафиксировались на ее щеках, языке и губах.", - пишет автор статьи.

Неудачный косплей обошелся в 219 тысяч гривен.

Ох, уже эти китайцы!

Без комментариев.

И еще одна очень важная новость.

Студентка Келси Холл сфотографировалась в костюме елки и пообещала ходить в нем на все занятия в Университет Алабамы до конца семестра, если запись соберет 1000 ретвитов. Но что-то пошло не так.