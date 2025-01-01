«Бред из лент»: грибник с бензопилой из Харькова облетел село на дроне Божьей Матери

Лучшее, что случилось с украинскими СМИ – это заголовки.

Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент», и сегодня я вам расскажу об иконе-дроне, зомби-апокалипсисе в киевском метро и новогоднем сюрпризе огромного стероида.

Фото: facebook.com

Народное поверье гласит: если видишь в ухе собаки Трампа, то зима будет морозной, а весна ранней.

Фото: facebook.com

Ох, уж эта прогнившая и аморальная Европа!

Фото: facebook.com

Э - Этично. Лучший заголовок на одну из самых обсуждаемых тем недели среди таблоидов.

Фото: facebook.com

Это все голый зад Sia!

Фото: facebook.com

Не удивлена. Моль - скотыняка, Ющенко - так!

Фото: facebook.com

Главное не перепутать.

Новости столицы! Пассажиры киевского метро под воздействием неизвестного вещества превратились зомби. Вскоре зомби-киевляне позвонили в полицию и сообщили о заминировании нескольких станций метро.

Фото: znaj.ua

И еще немного о столице. Киев превратился в Сайлент-Хилл, в метро зомби-апокалипсис.

Не все так плохо в Киеве! Землянам грозит очередной конец света. Чувствую этот Новый год будут отмечать с особым энтузиазмом.

Это очевидно! Думаю, нашим командам стоит взять на заметку.

Все правильно! Чтобы найти грибы, нужно спилить деревья.

Инициатором воздушного крестного хода стала прилиманская предпринимательница Наталья. Таким образом она хочет повлиять на криминогенную ситуацию в родном селе.

Вот это новость, вот это инфоповод. А вы со своими голливудскими домогательствами уже всем надоели.

Фото: znaj.ua

Мне нужна твоя одежда, мыло и билет до Киева!

Неделю назад я вам рассказывала о тернополянке, которая нашла в кильке чужо го. Теперь Крым!



Фото: znaj.ua