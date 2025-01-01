ТЕЛЕКРИТИКА

«Бред из лент»: грибник с бензопилой из Харькова облетел село на дроне Божьей Матери

Дуся

Лучшее, что случилось с украинскими СМИ – это заголовки.


Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент», и сегодня я вам расскажу об иконе-дроне, зомби-апокалипсисе в киевском метро и новогоднем сюрпризе огромного стероида.

Фото: facebook.com

Народное поверье гласит: если видишь в ухе собаки Трампа, то зима будет морозной, а весна ранней.

Фото: facebook.com

Ох, уж эта прогнившая и аморальная Европа!

Фото: facebook.com

Э - Этично.

Лучший заголовок на одну из самых обсуждаемых тем недели среди таблоидов.

Фото: facebook.com

Это все голый зад Sia!

Фото: facebook.com

Не удивлена. Моль - скотыняка, Ющенко - так!

Фото: facebook.com

Главное не перепутать.

Фото: znaj.ua

Новости столицы! Пассажиры киевского метро под воздействием неизвестного вещества превратились зомби. Вскоре зомби-киевляне позвонили в полицию и сообщили о заминировании нескольких станций метро.

Фото: znaj.ua

И еще немного о столице. Киев превратился в Сайлент-Хилл, в метро зомби-апокалипсис.

Фото: znaj.ua

Не все так плохо в Киеве! Землянам грозит очередной конец света. Чувствую этот Новый год будут отмечать с особым энтузиазмом.

Фото: nv.u

Это очевидно! Думаю, нашим командам стоит взять на заметку.

Фото: kharkov-online.com

Все правильно! Чтобы найти грибы, нужно спилить деревья.

Фото: dumskaya.net

Инициатором воздушного крестного хода стала прилиманская предпринимательница Наталья. Таким образом она хочет повлиять на криминогенную ситуацию в родном селе.

Фото: pershij.com.ua

Вот это новость, вот это инфоповод. А вы со своими голливудскими домогательствами уже всем надоели.

Фото: znaj.ua

Мне нужна твоя одежда, мыло и билет до Киева!

Фото: znaj.ua

Неделю назад я вам рассказывала о тернополянке, которая нашла в кильке чужого. Теперь Крым!


Фото: znaj.ua

Наша страна превращается в фильм ужасов. 

К слову, пользователи соцсетей предположили, что на фото веник в мазуте. 

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Дуся

Лесь Подервянский послал главу МВД Украины

Дуся

Вечернее шоу «ЧереЩур»: исповедь в жанре нуар

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Культура

Мы продолжаем КВН: для кого, для чего

Дуся

Лесь Подервянский послал главу МВД Украины

Дуся

Вечернее шоу «ЧереЩур»: исповедь в жанре нуар