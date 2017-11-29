«Бред из лент»: дельфины научились добывать наркотики, а ослов-вандалов посадили на четверо суток

Лучшее, что случилось с украинскими СМИ на этой неделе, это заголовки.

Перед вами моя традиционная рубрика «Бред из лент». Сегодня расскажу вам о превращении луцких муниципалов, лекциях счастья в Бердичеве и локации для Blade Runner в Киеве.

Фото: 048.ua

Начнем с региональных новостей. В Одессе был обнаружен обувной магазин «Шо, опять? Таки да».

Фото: 048.ua

Фото: facebook.com

Я думала, что так только в кино бывает.

Мастер-класс, очевидно, брали у Дмитрия Медведева. «Несмотря на множество различных проблем, жизнь в Бердичеве становится лучше, – пишет автор новости. – Где и у кого, можно будет узнать из цикла позитивных, морально-окрыляющих лекций, которые пройдут в Бердичеве во всех микрорайонах города в исполнении почетного жителя Бердичева, трижды мэра города Бердичева Василия Константиновича Мазура».

Фото: facebook.com

Женщина, которая решила взять все в свои руки.

«Поліція не змогла оштрафувати чоловіка, адже виклик не був хибним, а просто не належав до їх компетенції», – говорится в статье.

Между прочим, в рамках проекта «З екрану в реальність», а поводом стал День гендерного равенства. Теперь вернемся в столицу.

Фото: facebook.com

Как писать о смерти тактично и этично, автор этого заголовка вряд ли когда-нибудь узнает.

Не поверите, но это Позняки. Фото в студию:

Фото: 44.ua

Новости из мира животных.

Фото: facebook.com

Еще одно доказательство превосходства дельфинов над людьми.

И еще одно. А чего добился ты?

Фото: facebook.com

Луцкие муниципалы могут же превратиться в алкоголиков, а лиса проехаться «зайцем».

В индийском штате Уттар-Прадеш восемь ослов оказались за решеткой за то, что объели ценные растения. Ослы провели так четыре дня.

Фото: facebook.com

Что-то я не припомню такого в самом фильме.

«Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ, – заявила исполнительный директор FARЕ Пиара Поуэр. – Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства – езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны».

Фото: znaj.ua

Дух Совка. Есть что-то в этом мертвое.

Вот мы и дожили до тех времен, когда сеть не взрывает новое платье невесты принца, а приводит к интернет-коллапсу.