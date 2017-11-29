«Бред из лент»: дельфины научились добывать наркотики, а ослов-вандалов посадили на четверо суток

Лучшее, что случилось с украинскими СМИ на этой неделе, это заголовки.
Мастер-класс, очевидно, брали у Дмитрия Медведева.
«Несмотря на множество различных проблем, жизнь в Бердичеве становится лучше, – пишет автор новости. – Где и у кого, можно будет узнать из цикла позитивных, морально-окрыляющих лекций, которые пройдут в Бердичеве во всех микрорайонах города в исполнении почетного жителя Бердичева, трижды мэра города Бердичева Василия Константиновича Мазура».
Между прочим, в рамках проекта «З екрану в реальність», а поводом стал День гендерного равенства.
Теперь вернемся в столицу.
Луцкие муниципалы могут же превратиться в алкоголиков, а лиса проехаться «зайцем».
В индийском штате Уттар-Прадеш восемь ослов оказались за решеткой за то, что объели ценные растения. Ослы провели так четыре дня.
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