Brazzers показал как должен выглядеть порно-оптимизированный смартфон

В дополнение к этим возможностям, в устройство встроен датчик биометрической защиты под названием «Dickprint» — сканер гениталий. Brazzers Peach также имеет защитный экран, устойчивый к любым брызгам. Устройство обладает виртуальным ассистентом ZZ, который может выполнять задания как водопроводчик, учитель, доставщик пиццы и в других ролях.

Главная отличительная особенность устройства — голографический дисплей, который проецирует эротический контент в воздух. Экран телефона можно увеличивать, уменьшать, поворачивать так, чтобы пользователь смотрел видео с удобного ему ракурса.

Brazzers Peach имеет ряд оригинальных функций: стилус с вибрацией для мужчин и женщин, а также режим мастурбации, скрывающий все уведомления, пока пользователь занят просмотром порно.