ТЕЛЕКРИТИКА

Brazzers показал как должен выглядеть порно-оптимизированный смартфон

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Канадская порностудия Brazzers представила ролик о собственном голографическом смартфоне Peach. Вымышленное устройство является «порно-оптимизированным телефоном мечты для взрослых», сообщает издание The Next Web.

Brazzers Peach имеет ряд оригинальных функций: стилус с вибрацией для мужчин и женщин, а также режим мастурбации, скрывающий все уведомления, пока пользователь занят просмотром порно.
В дополнение к этим возможностям, в устройство встроен датчик биометрической защиты под названием «Dickprint» — сканер гениталий. Brazzers Peach также имеет защитный экран, устойчивый к любым брызгам. Устройство обладает виртуальным ассистентом ZZ, который может выполнять задания как водопроводчик, учитель, доставщик пиццы и в других ролях.
Главная отличительная особенность устройства — голографический дисплей, который проецирует эротический контент в воздух. Экран телефона можно увеличивать, уменьшать, поворачивать так, чтобы пользователь смотрел видео с удобного ему ракурса.

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