Боятся – значит, уважают: 50 процентов россиян опасаются встретить украинцев

Интересный опрос под названием «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?» проводят на своем сайте коллеги из радиостанции «Эхо Москвы».
На момент написания статьи в интернет-опросе приняли участие 10607 человек, 5703 из которых (54 процентов опрошенных) признались, что опасаются встретить украинцев. Еще 3586 (или 34 процента) опасаются встречи с чеченцами, 12 процентов (или 1318 опрошенных) затруднились ответить на этот вопрос.
В телефонном голосовании ситуация крайне противоположная. В нем приняли участие всего 248 человек, 27 из них (11 %) опасаются встретить украинцев и 224 проголосовавших (89 %) боятся чеченцев.
Вывод напрашивается сам собой: прогрессивные и пользующиеся интернетом россияне в большинстве своем боятся украинцев, люди же старой закалки, которые пользуются телефоном, боятся чеченского народа.