«Больше не хочется умирать»: блогер отказалась от веганcтва и похорошела

«Слева: веган почти четыре года, с большим количеством фруктов и овощей в рационе (фотография сделана два месяца назад), – написала под снимком Крисс. – Справа: три недели употребления в пищу качественных продуктов животного происхождения (фото сделано вчера). Кожа улучшается, лицо менее опухшее. Но лучше всего то, что мне больше не хочется умирать».

По словам Касуми, на веган-диету она в свое время переключилась из-за состояния здоровья и поначалу чувствовала себя лучше и энергичнее. И хотя первые месяцы у девушки возникли проблемы с кишечником, исчезли прыщи.

Однако после нескольких лет такой диеты у Крисс появились проблемы со здоровьем, тревожность, пища начала казаться токсичной. Более того, у нее постепенно ухудшалось состояние кожи и волос, пищеварение, а месячные вовсе прекратились на четыре месяца.

«Я пыталась есть положенные мне фрукты, которые должны быть такими полезными для вас… но мне они больше не нравились, – рассказала блогер. – Я могла съесть смузи, состоящее только из двух бананов, не больше, иначе у меня начинала чесаться кожа».

Возникавшие ранее проблемы Касуми связала с недостатком жиров, который она попыталась восполнить салатами и авокадо. Однако ни один из этих способов, по ее словам, не дал лучшего результата, чем одно сваренное вкрутую яйцо.

За сутки публикация набрала более 60 тысяч «лайков» и вызвала многочисленные споры между веганами и мясоедами. Последние утверждали, что человечество многие тысячи лет питалось мясом и оно необходимо для нормального поддержания жизни. Веганы с ними, естественно, не были согласны.

«Скажи это монахам в Индии, которые были вегетарианцами тысячи лет, – написал сторонник поедания лишь растительной пищи. – Если будущее будет таким же, как прошлое и настоящее, мы должны продолжить войны, болезни, голод, а не только вызывать крайнюю боль и страдания у братьев-млекопитающих, которые чувствуют и понимают все, подобно нам».

Крисс подчеркивает, что она не указывает кому-либо, как нужно поступать, а просто делится своим жизненным опытом.