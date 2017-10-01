Бойфренд Дженнифер Лопес покорил ее одним коротким SMS

Певица и актриса Дженнифер Лопес уже почти год встречается с бывшим профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом. В новом интервью для Vanity Fair Лопес рассказала, что ее покорило в Родригесе. Оказалось, хватило лишь одного sms-сообщения, чтобы певица обратила на парня внимание.

Их первое свидание прошло в Лос-Анджелесе. Родригес был излишне разговорчив и очень волновался. Ему даже пришлось выпить, вспоминает Лопес, хотя сама актриса не пьет. В ходе разговора Дженнифер сообщила мужчине, что свободна. Тогда Родригес пошел в уборную и, набравшись смелости, отправил Дженифер очень короткое sms-сообщение, которое попало точно в цель.

«Выглядишь нереально секси», – написал бывший спортсмен.

Правда, их приятное свидание неожиданно нарушила пожарная тревога, из-за которой паре пришлось эвакуироваться из ресторана.

Лопес и Родригес познакомились еще 12 лет назад, но, по словам певицы, если бы они начали встречаться, то вряд ли у них что-то вышло бы в тот период. О своем бойфренде актриса говорит, что понимает его так, как не понимает ни один человек.