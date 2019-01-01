«Богиня шопинга» опять соберется за покупками на ТЕТ

На телеканале ТЕТ ранее вышло 13 сезонов реалити-шоу об искусстве совершать покупки. За это время фэшн гуру успел поэкспериментировать с заданиями и тематиками выпусков. Участницы одевались в секонд-хендах и лакшери магазинах, на обложку журнала и даже выбирали свадебные наряды...И вот, пора снова отправляться за покупками, сообщают в пресс-службе телеканала.

«Проект был в эфире с 2012 года и за это время успел полюбиться зрителю. Фэшн и шопинг тематика всегда в тренде, а закадровые комментарии делают реалити фановым. Да и подписчики нашего Instagram уже который месяц спрашивают о продолжении. Так почему нет?» – рассказывает генеральный продюсер телеканала ТЕТ Виктория Шульженко.

В соревновании примут участие 4 девушки. После знакомства 2 модницы по очереди вступают в игру. В начале выпуска участницы покажут свой гардероб, а затем отправятся выполнять поставленное задание от украинской иконы стиля в пределах заданного бюджета. Во второй день к заданию приступят оставшиеся участницы.

После четырех дефиле и острых подколок комментаторов девушки выберут “богиню” выпуска. История каждого соревнования продлится 2 дня.

С ведущим и бюджетом каждого шопинга телеканал ТЕТ пока держит интригу, но обещает совсем скоро сообщить имя модника, который будет раздавать задания. Также ТЕТ объявляет кастинг на участие в проекте «Богиня шопинга».

Чтобы принять участие в проекте и доказать, что именно ты – та самая богиня, стоит заполнить анкету ЗДЕСЬ.