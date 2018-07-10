Богдан Юсипчук предпочитает погорячее

«Каждый человек – скульптор своего тела, но гораздо важнее точеных форм счастье, которое он излучает, – откровенничает Богдан Юсипчук. – Существуют девушки с идеальной фигурой, но мужчины в них почему-то не влюбляются. А есть весьма крупные женщины, от которых невозможно отвести глаз. Просто нужно знать, как себя правильно преподнести. Моя первая любовь тоже была пышной девочкой, но это никак не влияло на наши отношения».

Не так давно Богдан отметил юбилей – актеру исполнилось 30 лет. Как оказалось, праздник он провел в компании коллег по съемочной площадке проекта «Модель XL» Екатерины Осадчей, Андре Тана и Татьяны Мацкевич.

«С судьями шоу «Модель XL» мы сразу нашли общий язык, – рассказывает телеведущий. – В первый же съемочный день у меня возникло такое ощущение, что уже давно работаем вместе. У меня 5 июля был день рождения, и я пригласил коллег на празднование. Мы можем и по-доброму пошутить друг над другом, и поддержать, когда нужно, но во время судейства у нас иногда возникают споры, ведь каждый руководствуется своим опытом и целями на проекте».

