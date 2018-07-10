Богдан Юсипчук предпочитает погорячее

Судья второго сезона революционного проекта «Модель XL» и обладатель титула «Самый красивый мужчина» по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук украсил очередную обложку журнала «Телескоп». В эксклюзивном интервью Богдан рассказал о своем детстве, первой любви, отношениях с судьями шоу «Модель XL» и бодипозитиве.
«Каждый человек – скульптор своего тела, но гораздо важнее точеных форм счастье, которое он излучает, – откровенничает Богдан Юсипчук. – Существуют девушки с идеальной фигурой, но мужчины в них почему-то не влюбляются. А есть весьма крупные женщины, от которых невозможно отвести глаз. Просто нужно знать, как себя правильно преподнести. Моя первая любовь тоже была пышной девочкой, но это никак не влияло на наши отношения».
Не так давно Богдан отметил юбилей – актеру исполнилось 30 лет. Как оказалось, праздник он провел в компании коллег по съемочной площадке проекта «Модель XL» Екатерины Осадчей, Андре Тана и Татьяны Мацкевич.
«С судьями шоу «Модель XL» мы сразу нашли общий язык, – рассказывает телеведущий. – В первый же съемочный день у меня возникло такое ощущение, что уже давно работаем вместе. У меня 5 июля был день рождения, и я пригласил коллег на празднование. Мы можем и по-доброму пошутить друг над другом, и поддержать, когда нужно, но во время судейства у нас иногда возникают споры, ведь каждый руководствуется своим опытом и целями на проекте».
Напомним, что в проекте «Модель XL» участники с пышными формами ломают устаревшие стереотипы в мире моды, доказывают себе и окружающим, что естественная красота – это привлекательно и сексуально, и проходят ряд испытаний под наблюдением строгого жюри. Впервые во втором сезоне судьей проекта стал украинский актер театра и кино, звезда двух сезонов сериала «Хозяйка» и фильма «Тіні незабутих предків» Богдан Юсипчук.
Премьера революционного реалити состоится осенью на телеканале «1+1». Также проект можно будет посмотреть на онлайн-платформе 1+1 video. Это собственный VOD-сервис, который объединяет весь показанный в эфире телеканалов группы контент и позволяет смотреть любимые сериалы и шоу на любом устройстве в любое время.