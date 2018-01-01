Богдан Юсипчук: «Мужчина должен быть всегда немного голоден – к еде, к женщинам, к жизни»

Сегодня Богдана Юсипчука знают, наверное, все. В первую очередь как востребованного актера, который сыграл в таких лентах, как «Тіні незабутих предків» Любомира Левицкого, «Синевир» Александра и Вячеслава Алешечкиных и в сериале «Гвардия» Алексея Шапарева. Помимо актерской карьеры Богдана сейчас можно заметить в судейском кресле проекта «Модель XL», а вскоре обладатель титула «Самый красивый мужчина планеты» в бронежилете и с оружием в руках будет бороться с преступностью в новой части сериала «Ментовские войны», премьера которого планируется на «2+2».
Перед встречей с Богданом Юсипчуком я была уверена, что знаменитость такого калибра в принципе не ездит на интервью без охранников, менеджера и персонального гримера. На удивление я ошибалась. Богдан пришел раньше назначенного времени и скромно, в полном одиночестве искал что-то в своем телефоне. Увидев меня, пожал руку, снял очки и попросил по возможности как можно реже злоупотреблять словосочетаниями «самый красивый», «самый очаровательный» и «мистер Вселенная», так как считает подобное абсолютно неуместным тщеславием.
Дав обещание не злоупотреблять аллегориями, я перешла к основному – подготовке новой части долгожданного детективного сериала «Ментовские войны. Харьков». И, конечно же, я не могла оставить вас без самого вкусного – подробностей из личной жизни украинского актера, признаний об его идеалах и целях. Но давайте разбираться во всем по порядку.
О кастинге «Ментовских войн. Харьков»
На кастинг сериала «Ментовские войны. Харьков» я попал совершенно случайно. Да, я понимаю, как это звучит, сам не раз читал интервью со знаменитостями, где они рассказывали о фантастическом стечении обстоятельств, при которых попали в нашумевший проект. Но в моем случае это чистая правда! Случилось это в конце весны, вскоре после моей победы на международном конкурсе Mr. Sea World 2018, который проходил в Перу. Как раз в то время у меня не было даже свободной минуты – интервью, встречи, фотосессии.
В тот день я проходил кастинг на «Модель XL» и сильно опаздывал на встречу. Выбежав из кабинета, меня буквально за руку поймала кастинг-менеджер «Ментовских войн» Виктория Ткаченко. Я тогда сразу сказал: «Вика, прости, я очень опаздываю. Давай в другой день». А она мне в ответ вручила текст и сказала: «Или сейчас, или никогда». (Смеется.)
Помню, что выучил этот текст за семь минут и пошел на кастинг. Честно говоря, я не надеялся, что меня возьмут, ведь, как правило, к подобным пробам стоит готовиться днями. Но через пару недель мне позвонили и сказали: «Богдан, приходите на второй кастинг, где мы посмотрим, как вы работаете в команде и что сможете делать». И я пришел. Меня попросили сделать пару кувырков, скрутить якобы бандита, показать удар, защиту. Я все сделал, после чего мне позвонили и сказали, что я успешно прошел кастинг. Я был приятно удивлен.
Кто такой опер с позывным «Ворон»?
Если присмотреться ко всем полицейским, которых мы видим на экранах, то на самом деле все они сверхсерьезные, как по мне. Я изначально не соглашался с таким образом. Поэтому сразу же хотел добавить в образ Дмитрия Воронова, или просто «Ворона», юмор, эмоции, интеллект, и тем самым показать, что он – не терминатор неуязвимый, а в первую очередь человек с сердцем. Я думаю, вы заметите в сериале: даже когда «Ворон» соглашался по сценарию с коллегами, я все равно пытался мимикой, взглядом или движениями тела показать сомнение моего героя.
Помню, к нам на съемки приезжали настоящие полицейские. Я спросил: «Похож ли я на опера?» Они ответили, что нет. Я возмутился и переспросил: «Потому что кучерявый?» Они посмеялись и ответили: «Потому что жизнерадостный» (смеется).
Об атмосфере на площадке
С Артемом Позняком мы знакомы уже несколько лет, так что я был очень рад с ним поработать. С Сергеем Листуновым познакомились на кастинге. И я, по правде говоря, очень хотел, чтобы его утвердили в проекте. Сережа очень смешной, с ним невероятно просто работать. Бывало, забудет текст, в это время я беру, скручиваю сценарий и начинаю его по-дружески бить, после чего мы долго смеемся.
Мне кажется, без юмора на площадке вообще сложно работать, особенно если тема сериала касается убийства, изнасилований и прочей «чернухи». Я понял это буквально на четвертый день съемок и сразу начал шутить, чтобы разбавить атмосферу. Меня тут же поддержал Позняк, позже к нам присоединился Листунов.
Происходит это так. К примеру, снимаем мы серьезную сцену, в которой я захожу в кадр с Листуновым. Камера, мотор, а я в это время держу Сережу за куртку. Он начинает вертеться и смеяться, шепча: «Бодя, Бодя, отпусти!» Я отпускаю – и через секунду он заходит в кадр, вроде ничего и не было. (Смеется.)
О сложностях в работе
Я все еще не научился не закрывать глаза, когда стреляю. Вы знали, что нужно сделать от 300 до тысячи выстрелов, чтобы привыкнуть к звуку и ощущениям при стрельбе? Это, наверное, единственное, что выдает тот факт, что я – не настоящий опер (смеется).
О трюках
Признаюсь, что все те трюки, которые я исполнял в сериале, были сняты без помощи каскадеров. Бывало, режиссеры умоляли меня, чтобы я не рисковал своим здоровьем и дал возможность профессионалам сделать трюк за меня. Но я стоял на своем. Я – как Том Круз в своих работах, хочу выполнять трюки самостоятельно. (Смеется.)
О книгах и свободном времени
Времени свободного у меня сейчас практически нет. Помимо «Ментовских войн» я снимаюсь, как вы знаете, в проекте «Модель ХL» на «1+1». Из-за такого активного графика, бывало сплю всего по пару часов в день. Но, несмотря на это, я всегда стараюсь находить время для чтения. У меня сейчас на электронной книге закачано более 15 книг, из них параллельно читаю пять.
Из любимых – «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, «Финансист» Теодора Драйзера, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»Джона Грэя. Но, если честно, книга, которая на самом деле меня очень впечатлила – «Перекресток» Владимира Чапового. Когда я прочел ее впервые, нашел автора (он живет в Киеве) и выкупил у него более 50 экземпляров, которые раздарил всем своим друзьям. Все были в восторге. И я до сих пор уверен, что лучшей книги не встречал.
О личной жизни и популярности
Я все еще свободен. Вот если на книги еще нахожу время, то на поиски женщины – нет (смеется). Конечно, мне пишут больше сотни сообщений в день разнообразные незнакомки с признаниями в любви, предложениями встретиться, пообщаться. Многие из этих писем я просто не успеваю читать, так как нет времени. Бывало, меня даже шантажировали попытками самоубийства. Но разве это любовь?
Для меня главное – чтобы женщина была индивидуальностью. Сколько у меня было красивых женщин, проходило время, и мне с ними переставало быть интересно. Так что сейчас я точно уверен, что хотел бы видеть рядом с собой умную женщину, с целями в жизни, которой я точно знал бы, что подарить на день рождения, а не IPhone, шубу, машину. Не потому, что я не могу себе это позволить, а потому, что у меня все-таки другие ценности в жизни.
О планах на будущее
Мне важно популяризировать Украину в мире. Пока планирую делать это с помощью кино. У меня уже был один короткометражный фильм во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, вскоре планирую снять еще один и попасть в конкурсную программу. Пока не могу открыть детали, но намекну, что это психологическая лента с очень неожиданной развязкой в стиле «Острова проклятых» Мартина Скорсезе. Я уверен, вам точно понравится!