Блогерша-веганша заморила голодом своего питомца

Блогер из Барселоны и вегетарианка Соня Сае посадила своего питомца лису-фенека на веганскую диету, от чего животное очень похудело и стало болеть.
Девушка выкупила животное у хозяина, который, по ее словам, плохо к лисенку относился. Девушка начала кормить дикое животное кошачьим веганским кормом. Спустя какое-то время Соня стала писать в соцсетях о том, что питомец слепнет и у него выпадает шерсть.
Соня не связывала плохое самочувствие животного с его рационом, а облысение объясняла аллергией и тем, что степные фенеки якобы линяют к лету.
Девушку активно критиковали зоозащитники, называли ее поведение издевательством над хищным зверьком, рацион которого обычно на 90 процентов состоит из насекомых, грызунов, птиц, ящериц и яиц. Слепоту же лисенка, некоторые специалисты связали с нехваткой таурина в рационе, ведь в состав консерв входит лишь синтетический его заменитель.
В итоге Соня закрыла свой Instagram, ограничила доступ к постам в Facebook и перестала обновлять YouTube-канал.
Борцы за права животных намерены через полицию отнять питомца у девушки и вернуть его к привычному для его вида рациону.