Блогерша-веганша заморила голодом своего питомца

Девушку активно критиковали зоозащитники, называли ее поведение издевательством над хищным зверьком, рацион которого обычно на 90 процентов состоит из насекомых, грызунов, птиц, ящериц и яиц. Слепоту же лисенка, некоторые специалисты связали с нехваткой таурина в рационе, ведь в состав консерв входит лишь синтетический его заменитель.

В итоге Соня закрыла свой Instagram, ограничила доступ к постам в Facebook и перестала обновлять YouTube-канал.

Борцы за права животных намерены через полицию отнять питомца у девушки и вернуть его к привычному для его вида рациону.