Блогерша захотела стать похожей на любимую порноактрису своего парня

Видеоблогерша из Гонконга под псевдонимом Berry NG перенесла 30 пластических операций, чтобы стать похожей на любимую порноактрису своего молодого человека.

По словам 22-летней девушки, во время просмотра порнографических фильмов ее парень очень впечатлился размером груди актрис. Тогда Berry NG решилась полностью изменить свой внешний вид, с помощью хирургической коррекции. Однако, несмотря на все ее старания, молодого человека совершенно не впечатлило, что девушка сделала со своим телом.

«Если бы он остановил меня и сказал, что я достаточно красива для него — я бы сразу остановилась. - призналась Berry NG. - Но он ничего не говорил».

Приняв волевое решение, блогерша рассталась с парнем, и пообещала себе больше никогда в жизни не ложиться снова под нож.

После этого, Berry NG запустила канал в YouTube, на котором предупреждает девушек об опасности пластической хирургии.

Фото: instagram.com/her_name_is_berry/