Блогер-гей стал мэром американского города и запретил натуралам в него въезжать

Видеоблогер и открытый гей Элайджа Дэниел стал мэром американского городка Хэлл (в переводе с английского «ад») в штате Мичиган.

«Я стану политиком, просто чтобы посмотреть, как далеко я смогу зайти и смогу ли добраться до поста губернатора», – написал 23-летний блогер у себя в Twitter.

Первым же указом Дэниела стал запрет на въезд в город гетеросексуалам. Таким образом новый мэр решил продемонстрировать, как действует запрет на въезд мусульман в США, введенный президентом Дональдом Трампом.

В своем указе Дэниел написал, что новые жители города могут размножаться и занимать дома и землю старожилов, и именно поэтому он решил их не пускать. Горожанам он пообещал щедрую денежную компенсацию за «неучастие в гетеросексуальных действиях».

Жителям Хэлла такая ситуация не понравилась, и в этот же день они потребовали отставки нового мэра. Дэниел согласился и покинул пост, сообщив, что решение местного совета никак не сказалось на его дальнейших президентских амбициях.