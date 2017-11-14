ТЕЛЕКРИТИКА

Блогер-экстремал чудом выжил, делая сальто через спорткар

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Американский блогер Бейли Пейн (Bailey Payne) получил травму во время опасного сальто над Audi R8, но выжил. Видео происшествия было опубликовано в Instagram и меньше чем за сутки набрало 450 тысяч просмотров.

Публикация от Bailey Payne (@bagels_payne)

Во время прыжка проезжающий автомобиль задевает блогера – и молодой человек с криком падает на асфальт. На видео можно рассмотреть, как от удара у Пейна слетают кроссовки. Несмотря на столкновение, парень тут же встает и, прихрамывая на правую ногу, заявляет, что с ним все в порядке.

«Мне повезло отделаться парой синяков, – написал Пейн под роликом. – Ничего серьезного. На сегодняшний день это самая безумная вещь, которую я делал в своей жизни».

В видеоролике, который выложили на YouTube, прыжок можно рассмотреть более детально и с разных ракурсов. Также сообщается, что дорогой автомобиль остался цел.

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