Блогер знатно потроллил Владимира Зеленского

В ролике Петя пародирует Зеленского, рассказывая о том, что администрация кафе «Минутка» у ж/д вокзала запретила ему ходить туда в туалет по малой нужде.

«Администрация, у вас что, нет других проблем? – гневно вопрошает Бампер, делая отсылку к словам зеленского об СБУ. – Вы посмотрите на свои чебуреки! У вас таракан – директор кафе, он вас уже подмял под себя».

На протяжении двух минут видеоблогер гневно высказывается о кафе и биологических нуждах людей, призывая миллионы украинцев бороться за свои права.

Юморист Петя Бампер стал известен в 2009 году, когда во время предвыборной кампании в Украине записал шуточный ролик, в котором назвал себя кандидатом в президенты. Видео собрало сотни тысяч просмотров в YouTube.