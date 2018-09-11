ТЕЛЕКРИТИКА

Блогер сделал предложение девушке в новой игре о Человеке-пауке, но что-то пошло не так

Дуся

Тайлер Шульц придумал необычный способ, как наиболее романтично попросить руку и сердце у своей возлюбленной, но оказалось, что зря.


Для этого геймеру удалось уговорить разработчиков игры о Человеке-пауке, премьера которой состоялась 7 сентября этого года, добавить в их боевик пасхалку.

Блогер попросил написать фразу Maddie, will you marry me? («Мэдди, выйдешь за меня?»). В мае 2018 года создатели игры согласились добавить надпись, но предупредили парня, что придется дождаться официального релиза игры в сентябре.

«В апреле у нас было пять лет отношений, так что, думаю, мы будем вместе в сентябре», – ответил им самонадеянный Шульц.

Однако на момент выхода игры пара уже рассталась. Блогер рассказал, что девушка бросила его за несколько недель до выхода игры. Примечательно, что Мэдди ушла не особо далеко – к брату блогера.

Также при расставании девушка заявила, что хотела бы получить предложение руки и сердца несколько иным способом.

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