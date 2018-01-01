ТЕЛЕКРИТИКА

Блогер Анатолий Шарий пообещал «натянуть» спикера СБУ

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Продолжается история с якобы задержанной журналисткой, которая оказалась помощницей блогера Анатолия Шария. Спикер СБУ Елена Гитлянская поделилась записью сообщества государственного органа безопасности, в котором представлена официальная позиция силовиков относительно произошедшей ситуации.

Через какое-то время на публикацию Гитлянской ответил Анатолий Шарий, причем оставил довольно недоброжелательный комментарий.

Фото: facebook.com

Блогер называет Елену Гитлянскую «тупорылой», «селюком» и грозит судом.

«Ты ответишь и за «сотрудничество с ФСБ», и за «российские спецслужбы», –  пишет Шарий. – Я натяну тебя сначала в укрсуде, потом чуть выше».

Но, кажется, на СБУ угрозы не очень подействовали.

Фото: facebook.com

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