Блогер Анатолий Шарий пообещал «натянуть» спикера СБУ

Блогер называет Елену Гитлянскую «тупорылой», «селюком» и грозит судом.

«Ты ответишь и за «сотрудничество с ФСБ», и за «российские спецслужбы», – пишет Шарий. – Я натяну тебя сначала в укрсуде, потом чуть выше».

Но, кажется, на СБУ угрозы не очень подействовали.