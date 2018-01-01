ТЕЛЕКРИТИКА

Близкий украинцам юмор: Юрий Горбунов покажет сценку о своей беременности

Дуся

Сегодня в 21:30 на телеканале «1+1» выйдет продолжение авторского комедийного проекта «#шоуюри».


Как сообщалось ранее, в рамках юмористического проекта ведущий «Танців з зірками» Юрий Горбунов будет откровенно шутить на бытовые и общественные темы, а также о своей личной жизни.

В шоу Горбунов пожалуется на проблемы, связанные с известностью, и покажет скетч о том, как за его женой Екатериной Осадчей решили поухаживать.

Кроме того, заручившись поддержкой уже известной нам актрисы Инны Приходько, шоумен разыграет сценку о своей «беременности».

«Хочу ключ на 12, а еще на 18, нет, на 19, – капризничает Горбунов. – А еще хочу мандаринку. Давай пиццу закажем. Хочу с морепродуктами и «підчеревинкою». Пусть добавят туда сало, орешки, «Киевский» торт можно, а сверху сгущенное молоко. И чтобы бензином все пахло». Шоумен почему-то считает, что абсолютно всех мужчин в стране интересует тема автомобилей.

В эфире «Сніданку. Вихідний» Юрий Горбунов рассказал о своем отпуске и поделился, что в проекте «#шоуюры» не будет никакой политики, а только жизненный и близкий украинцам юмор.

Комедийное шоу будет состоять из скетчей и стендапов, в рамках которых актеры во главе с Юрием будут шутить на бытовые и общественные темы, о семейных отношениях, жизни не только в столице, но и в маленьких городах и селах, а также поделятся курьезными моментами кино и телевидения, которые часто остаются за кадром.

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