Благодаря упоминанию портала tochka.net в заголовке трафик «Телекритики» взлетел на 0,01%

«Наша техническая служба убрала вредоносный скрипт, а работа с партнером была остановлена, – пишет Гиржева. – Ресурс вновь работает в привычном и безопасном режиме».

Более того, главред отметила наш пост о скрытом майнинге на странице «Телекритика» в Facebook, где мы упомянули tochka.net, поинтересовавшись о нашем трафике.

Мы свой трафик не скрываем, поэтому официально заявляем: благодаря упоминанию в нашей публикации портала tochka.net посещение сайта «Телекритики» взлетело на целых 0,01 %. Выражаем коллегам из «Точки» огромную благодарность за сотрудничество.