ТЕЛЕКРИТИКА

Благодаря упоминанию портала tochka.net в заголовке трафик «Телекритики» взлетел на 0,01%

Дуся
Главред портала tochka.net Кира Гиржева подтвердила на своей странице в Facebook новость о майнинге криптовалюты без ведома посетителей сайта.

Фото: facebook.com/remedios.buendia2

«Наша техническая служба убрала вредоносный скрипт, а работа с партнером была остановлена, – пишет Гиржева. – Ресурс вновь работает в привычном и безопасном режиме».

Более того, главред отметила наш пост о скрытом майнинге на странице «Телекритика» в Facebook, где мы упомянули tochka.net, поинтересовавшись о нашем трафике.

Мы свой трафик не скрываем, поэтому официально заявляем: благодаря упоминанию в нашей публикации портала tochka.net посещение сайта «Телекритики» взлетело на целых 0,01 %. Выражаем коллегам из «Точки» огромную благодарность за сотрудничество.

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