Бывший охранник Мэрайи Кэри обвинил певицу в домогательствах

По словам Анелло, будучи на мексиканском курорте, певица попросила его подняться к ней в номер, чтобы перенести багаж, и встретила в распахнутом прозрачном пеньюаре. Телохранитель говорит, что попытался покинуть номер, но Кэри настояла, чтобы он остался и все-таки передвинул чемоданы. После этого Анелло, по его словам, вышел из номера и у них не было физического контакта.

Также охранник утверждает, что певица намеренно совершала «половые акты так, чтобы он это видел».

Кроме домогательств Мэрайю обвиняют в неоплаченной задолженности (более 221 тысячи долларов) и оскорблении телохранителей. Майкла Анелло, например, она обзывала нацистом, ку-клукс-клановцем и скинхедом.

Представители певицы подтвердили факт переговоров с юристами Анелло, заявив, что певица была готова выплатить ему определенную сумму, но размер не удовлетворил истца.