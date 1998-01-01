Бывшего вокалиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Мелисса снималась вместе с Картером в телевизионном фильме. Ник пригласил ее к себе домой, там они поцеловались. Когда Шуман сказала, что не хочет торопить события, парень якобы очень разозлился и принудил ее к оральному сексу. После этого, рассказала певица, Картер отвел ее в комнату и изнасиловал.

«Он бросил меня на кровать и залез сверху, – пишет Шуман. – Я сказала ему, что я девственница и не хочу заниматься сексом. И еще сказала, что храню себя для будущего мужа. Я повторяла это снова и снова, а он прошептал мне в ухо: "Я могу быть твоим мужем"».

Также девушка рассказала, что после этого выступала вместе с Картером на сцене. Ее менеджер тесно дружил с исполнителем и отговорил ее от того, чтобы подавать в суд на певца. А в 2004 году Мелисса и Ник вместе снимались в фильме ужасов «Возвращение в Сонную Лощину».

Мелисса Шуман – бывшая участница поп-группы Dream. Коллектив существовал с 1998 по 2003 год. Артистка также снималась в таких фильмах, как «Любовь не стоит ничего» и «Теория соблазна».

Ник Картер выступал в оригинальном составе Backstreet Boys с момента основания группы в 1993 году, однако в 2002-м покинул бойз-бенд ради сольной карьеры, которая сложилась не совсем удачно.