Бывшая жена Андрея Джеджулы побывала у него на свадьбе в качестве гостя

«Вчера был прекрасный и волнительный день. Я получила сотни вопросов и недоуменных взглядов. Да, я была на свадьбе у @djedjula с прекрасной @yla__yla ❤ Жизнь всегда дает нам испытания и сложности, у каждого из нас есть выбор – подняться на ступень выше или спуститься на ступень ниже. Я стараюсь выбирать первый вариант. Жизнь слишком коротка и непредсказуема, чтобы тратить ее на ссоры и обиды. Счастливые люди не помнят плохое. Особенно когда у них есть общий дар – дети.

Я искренне рада за Андрея, потому что его глаза горят любовью и это взаимно, потому что с ним рядом мудрая, добрая и настоящая женщина, его половинка, которая вдохновляет и открывает его лучшие качества.

У всех нас столько заноз, что порой мы не замечаем, как этот груз не дает нам нормально дышать. Если есть хоть маленький шанс их вытаскивать – даже не думайте. Peace and love

П.С: Молодожёнам от души желаю вечной любви, гармонии и пополнения в вашу красивую, большую семью»