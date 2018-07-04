Бывшая ведущая «Орла и Решки» предложила поклонникам выплеснуть негатив, но нарвалась на осуждение

«Чувствую, что пришло время #ДеньСрача, – пишет Тодоренко. – Вперед, выливать все помои друг на друга, на себя, на свою скучную никчемную жизнь, на шефа-дурака и на пробки в городе! Я уверена, что вам всем полегчает. Куда-то же нужно сбрасывать негатив. Пусть ваше сердце обретет любовь, а душа – гармонию».

В первую очередь пользователям сети не понравилось то, что их жизнь Тодоренко назвала скучной и никчемной.

«Сначала оскорбила некоторых, а потом лучи любви нам посылает. Самой-то не противно от этого?» – ответили Регине одни подписчики.

«После таких постов хочется отписаться, какое-то хамство и неуважение к подписчикам», – пригрозили ведущей другие.

«Регина, ты как-то в последнее время неуважительно общаешься с подписчиками, люди разные, не все пишут гадости, я люблю читать твои посты и смотреть фотки, но сейчас ты явно перебарщиваешь», – оставила комментарий пользователь с ником confetka0.

Помимо этого хейтеры проехались и по телевизионной деятельности ведущей.

«Регина стала неинтересная после ухода из тревел-шоу, факт», – оставила комментарий mary_platonova.

«А твоя жизнь очень важна, Регина? – написал рассерженный konstantin_kens. – Ты спасаешь жизни людей? Делаешь что-то полезное? Отнюдь. Ты просто торгуешь своим е****ником на телеке... очередная клоунская медийная личность, не более».

«Обидно, в «О и Р» Регина была оч крутая, а теперь не знает, куда себя применить, – ответила ведущей пользователь bibijolie23. – Леся [Никитюк. – Прим. ред.] решила быть красивой и делать бабки, а Регина такая дофига творческая, что стала никому не нужна. Видимо, почувствовала себя слишком классной».

Несмотря на это, нашлись и такие, кто действительно пожаловался на свою жизнь. Люди писали, что устали воспитывать детей, как ненавидят вейперов, о личных проблемах или вовсе о безденежье.

Среди тонны негатива также удалось отыскать комментарии людей, которые поддержали Тодоренко.

«Может быть, это сообщение не будет никому интересно здесь, кто-то из вас даже проигнорирует, кто-то даже не станет читать – и оно растворится в общей массе комментариев незаметно, – пишет поклонник Тодоренко. – Может, даже я буду подвержен критике, но я хочу, чтобы вы все здесь знали, что я люблю жареную картошку с мясом! И тебя тоже, Регина».

Сейчас Тодоренко ведет собственное вечернее телешоу «Пятница с Региной» на одном из российских каналов. Более того, совсем недавно в российских СМИ появилась информация о беременности ведущей – якобы журналистам удалось достать соответствующие документы, подтверждающие этот факт. Отцом ребенка предположительно может быть певец Влад Топалов.