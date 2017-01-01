«Бывшая» пошла по рукам

Владельцы одного из наиболее популярных Telegram-каналов «Бывшая» приобрели его 29 августа 2017 года, а спустя две недели перепродали, пишет издание ain.ua со ссылкой на vc.ru.

Сумма сделки составила 95 500 долларов (около 2,5 миллионов гривен). Бывший владелец с псевдонимом Юра Корб подтвердил эту цифру.

Telegram-канал «Бывшая» с выдуманными сообщениями от бывшей девушки в июне 2017 года создал российский стендап-комик Артур Чапарян. За первые две недели на него подписалось 35 000 человек. На момент продажи Корбу в конце августа у канала было около 78 000 подписчиков. Спустя две недели во время перепродажи его читает уже 92 000.

Создатель Артур Чапарян заработал около 20 000 долларов на продаже двухмесячного шуточного проекта и около 15 000 долларов – на рекламных публикациях.