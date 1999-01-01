Бывшая модель обвинила фокусника Дэвида Блейна в изнасиловании

Британская модель Наташа Принс обвинила фокусника и иллюзиониста Дэвида Блейна в том, что он ее изнасиловал, когда ей был 21 год. Лондонская полиция начала расследование в связи с подачей заявления. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

По словам Принс, она познакомилась с фокусником в клубе летом 2004 года, затем он пригласил ее на вечеринку в особняк. Блейн угостил ее коктейлем с водкой и пригласил к себе в спальню (модель уточняет, что речь шла об откровенном разговоре, а не о сексе).

В спальне иллюзионист попросил Наташу допить коктейль – и она потеряла сознание. После этого Блейн занялся с ней анальным сексом, а когда она пришла в себя, почувствовала, что находится под воздействием наркотиков. Принс объяснила, что все это время не подавала заявление в полицию, потому что обвиняла себя в случившемся: Блейн ей нравился как мужчина.

Адвокат Марти Сингер, представляющий интересы Блейна, категорически заявляет о невиновности своего клиента и о его готовности сотрудничать со следствием.

Сейчас Принс 34 года, она работает в сфере современного искусства. Во время карьеры в модельном бизнесе девушка появлялась на обложках журналов Vogue, Elle и Glamour, сотрудничала с брендами Louis Vuitton и Levi’s.

Дэвиду Блейну 44 года. В 2008 году он побил мировой рекорд, продержавшись под водой без воздуха 17 минут и 4 секунды. В 2003 году он провел 44 дня без еды в прозрачной камере. В 2002 году он 35 часов просидел на столбе без еды и питья. В 1999 году фокусник провел в ледяной камере в Нью-Йорке 61 час и 40 минут.

В Украине о Дэвиде Блейне узнали благодаря серии удачных пародийных роликов о его «уличной магии».