«Битва экстрасенсов»: проклятье Оли Поляковой

7 октября на канале СТБ вышел первый выпуск нового 19-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Как и всегда, на кастинге претендентам нужно было разгадать тайны Мистера Х. Если в прошлом сезоне им была Ольга Фреймут, то в этом экстрасенсы попытались проникнуть в душу другой Оли – Поляковой. Как все прошло, и почему Полякова потребовала остановить традиционное испытание?
В «Битве экстрасенсов» Оля Полякова предстала перед зрителями в образе радикального скептика, который не верит в сверхъестественные способности участников. А вот к концу выпуска была в явном замешательстве. Первым делом сразу несколько экстрасенсов точно определили прическу скрытого от них человека – длинные золотые волосы. А вот чтобы продвинуться дальше, некоторым участникам потребовались подсказки.
Так, ясновидящая Наргиз из Турции попросила певицу написать на бумаге свою дату рождения. Но когда Оля выполнила просьбу, Наргиз заявила, что дата не верная, так как человек, сидящий перед ней, определенно родился в год Козы. Впрочем, вероятность того, что ясновидящая ошиблась, намного выше, чем того, что Полякова скрывает год своего рождения. Иначе нам пришлось бы признать, что Оля на целых 5 лет старше, чем говорит. Её официальный год рождения – 1984, а ближайший год Козы был в 1979-м. Зато Наргиз описала обстоятельства знакомства Поляковой с её мужем.
Следующим ярким моментом шоу была экспертиза от ясновидящей из Грузии. Были в её словах и банальности. Например, она с сообщила Поляковой, что своего нынешнего мужчину она выбрала, потому что в нем нет качеств, которых Оля в мужчинах не любит. Достаточно интересное утверждение, было бы странно, если бы Полякова делала наоборот. Зато упоминание о первой любви певицы вызвало бурную реакцию.
«Он ревновал, оскорблял, даже поднимал руку, - твердо заявила ясновидящая. – Говорю, и мурашки по коже».
«А можно я не буду это слушать? Мне эти разговоры зачем?» - эмоционально отреагировала Полякова.
Ведущий попытался напомнить Оле, что та перед съемками давала согласие слушать всё, что будут говорить экстрасенсы. Но Полякова была неумолима и требовала остановить съемку. В итоге все закончилось хорошо, ясновидящая успокоила певицу. Ведь плох тот экстрасенс, которые не умеет убеждать людей.
Полякова поделилась историей первой любви в общих чертах. Буйной первой любовью Оли, поднимавшей на нее руку, оказался некий безымянный бандит, который нынче заседает в Верховной Раде. Будем верить на слово.
Следующие претенденты не могли угадать ничего, а только пугали и удивляли певицу странными черными заклинаниями, молитвами и наговорами. В итоге ведущий не выдержал:
«Оля, я тебя не узнаю, пока что ни одной провокации!»
«Я придумала!, - радостно сообщила певица. – Давайте что-то оставим на диване вместо меня, какой-то мой аксессуар, в котором я работаю!»
На диван положили корону. И вошедшая следующей в комнату шаманка Сага из Норвегии, побив в бубен, увешанный масками из фильма «Маска», тут же заявила, что чувствует энергетику женщины, но перед ней неживой предмет. И нарисовала на бубне корону ритуальным пеплом.
Но самое интересное ждало Олю Полякову впереди. Экстрасенс из Армении Николас Петросян почувствовал рядом с ней мужчину, который был для нее важен, но сейчас забыт и стерт из памяти. А потом точно указал, что это её отец, ушедший четыре года назад. Слова об отце разволновали Полякову. Но ей пришлось разволноваться ещё больше, когда экстрасенс Александр Соляник увидел рядом с ней духа по имени Юрий. А именно так звали отца Поляковой. В итоге экстрасенс отказался работать дальше и спешно покинул зал.
Ясновидящая Твигги продолжила тему отца Поляковой, заявив, что общается с его духом. Она передала от духа сообщение и извинения. И Твигги, и Соляник отмечали, что у духа очень болит голова, на ней есть какие-то травмы.
Полякова никак не прокомментировала сведения об отце, которые ей предоставили сразу три экстрасенса, сказав, что действительно с её близким родственником произошла очень странная история. О которой ей, конечно, не хотелось бы говорить.
Удались ли экстрасенсам убедить Олю Полякову в существовании сверхъестественных способностей? Сложно сказать.
«Каким бы скептиком я ни была, талант не может не восхищать! А все, кто здесь был, – безусловно, талантливые люди», - уклончиво сказала Оля напоследок, так не объяснив, какой именно талант имеется в виду. Может, актерский?
Для коллажа использованы кадры: https://bitva.stb.ua/ru/2018/10/07/kakie-tajny-oli-polyakovoj-raskryli-v-1-vypuske-bitvy-ekstrasensov-19/ © 2015, StarLightMedia