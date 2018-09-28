«Битва экстрасенсов»: проклятье Оли Поляковой

Следующим ярким моментом шоу была экспертиза от ясновидящей из Грузии. Были в её словах и банальности. Например, она с сообщила Поляковой, что своего нынешнего мужчину она выбрала, потому что в нем нет качеств, которых Оля в мужчинах не любит. Достаточно интересное утверждение, было бы странно, если бы Полякова делала наоборот. Зато упоминание о первой любви певицы вызвало бурную реакцию.

«Он ревновал, оскорблял, даже поднимал руку, - твердо заявила ясновидящая. – Говорю, и мурашки по коже».

«А можно я не буду это слушать? Мне эти разговоры зачем?» - эмоционально отреагировала Полякова.

Ведущий попытался напомнить Оле, что та перед съемками давала согласие слушать всё, что будут говорить экстрасенсы. Но Полякова была неумолима и требовала остановить съемку. В итоге все закончилось хорошо, ясновидящая успокоила певицу. Ведь плох тот экстрасенс, которые не умеет убеждать людей.

Полякова поделилась историей первой любви в общих чертах. Буйной первой любовью Оли, поднимавшей на нее руку, оказался некий безымянный бандит, который нынче заседает в Верховной Раде. Будем верить на слово.