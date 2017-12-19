Биткоиновые миллиардеры рассказали, как хранят свое состояние

Первые биткоиновые миллиардеры – братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы – дали интервью изданию The New York Times и рассказали, какие меры предпринимают для защиты своего состояния.

К 20 декабря их капитал в криптовалюте увеличился почти до двух миллиардов долларов: 1,3 миллиарда в биткоинах и еще 350 миллионов долларов в других денежных единицах (в основном в эфириуме).

С ростом курса биткоина братья задумались о безопасном хранении своего состояния. Хакеры уже крали десятки миллионов долларов в биткоинах из кошельков, поэтому Уинклвоссы распечатали криптографические ключи, обеспечивающие доступ к биткоинам, а затем разрезали их на несколько частей. Каждый фрагмент они поместили в отдельный конверт, а конверты – в банковские ячейки по всем штатам США. Теперь, даже если злоумышленник получит часть кода, он не сможет украсть средства. Похожая система используется и в криптовалютной бирже Gemini, инвесторами которой являются братья Уинклвосс.

В комментариях некоторые пользователи отметили: если хотя бы с одной банковской ячейкой или фрагментом ключа что-то случится, доступ ко всему кошельку будет утерян. Также комментаторы написали, что все это напоминает хороший сценарий для фильма об ограблении.

Несмотря на то что некоторые биткоиновые миллионеры потихоньку начали тратить свои средства, близнецы Уинклвосс продолжают удерживать криптовалюту.

Миллиардеры отметили, что готовы рассмотреть вопрос о продаже биткоинов, только когда общая капитализация криптовалюты достигнет стоимости всего золота в мире, то есть около восьми триллионов долларов. В настоящее время все биткоины стоят менее 300 миллиардов долларов.

Таким образом, Уинклвоссы могут избавиться от биткоинов, когда стоимость одной единицы криптовалюты составит около 450 тысяч долларов.

Напомню, Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы в 2008 году отсудили 65 миллионов долларов за идею Facebook у Марка Цукерберга. Впоследствии на часть этих денег они приобрели биткоины. В тот период виртуальная валюта стоила менее десяти долларов за единицу.

Фото: Reuters