ТЕЛЕКРИТИКА

Билл Мюррей купил всем желающим билеты на концерт кантри-группы

Дуся
Вчера вечером актер Билл Мюррей отправился в концертный зал Чарлстона (Южная Каролина, США) на концерт группы The SteelDrivers, играющей в стиле кантри. Артист cкупил все оставшиеся билеты и подарил их людям, которые стояли в очереди, сообщает ABC News 4.

Фото: Adam Gloeckler

Местному жителю удалось сфотографировать актера, раздающего билеты.

Это не первый случай, когда люди встречают Билла Мюррея на улицах Чарлстона. Актер имеет в городе собственный дом и является владельцем местного ресторана «Хижина Гарольда» (Harold’s Cabin).

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