Билл Мюррей купил всем желающим билеты на концерт кантри-группы

Вчера вечером актер Билл Мюррей отправился в концертный зал Чарлстона (Южная Каролина, США) на концерт группы The SteelDrivers, играющей в стиле кантри. Артист cкупил все оставшиеся билеты и подарил их людям, которые стояли в очереди, сообщает ABC News 4.
Местному жителю удалось сфотографировать актера, раздающего билеты.
Это не первый случай, когда люди встречают Билла Мюррея на улицах Чарлстона. Актер имеет в городе собственный дом и является владельцем местного ресторана «Хижина Гарольда» (Harold’s Cabin).