Билл Мюррей купил всем желающим билеты на концерт кантри-группы

Вчера вечером актер Билл Мюррей отправился в концертный зал Чарлстона (Южная Каролина, США) на концерт группы The SteelDrivers, играющей в стиле кантри. Артист cкупил все оставшиеся билеты и подарил их людям, которые стояли в очереди, сообщает ABC News 4.