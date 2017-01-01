Билл Гейтс подарил незнакомке на Рождество 13-килограммового плюшевого кота

На развлекательном портале Reddit вот уже несколько лет существует традиция «тайного Деда Мороза», когда люди анонимно присылают друг другу подарки на Рождество. В этом мероприятии берет активное участие и один из самых богатейших людей на планете Билл Гейтс.

Сначала он подарил девушке по имени Рейчел маленькую плюшевую корову и книгу National Geographic. На следующий год он отправил поклоннице актера Тома Хиддлстона шлем Локи (Том играет в фильмах по комиксам Marvel). В 2016 году Гейтс подарил игровые приставки Xbox One и Nintendo Classic Edition.

В этом году ему досталась пользователь Reddit под ником VivetteLLC, которая рассказала в анкете «тайного Деда Мороза» о большой любви к котам. Поэтому Гейтс подарил ей «самого большого кота, которого смог найти» – 13-килограммовую плюшевую игрушку Пушина, персонажа книжек и стикеров на Facebook.