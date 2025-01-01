«Безвизнаш»: реакция соцсетей на отмену визового режима с ЕС

В четверг, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержали 521 депутат.

Но поддержали ли мы, украинцы, такие перемены? Вроде за это мы и боролись. Но все, как всегда, оказалось намного сложнее. Поэтому я решила разобраться, а что же думают медийщики по этому поводу. Так что добро пожаловать в мою подборку «Безвизнаш».

Начнем с того, что закончилась эпоха «Безвизового Ждуна». Признаюсь, я даже буду скучать по нему.