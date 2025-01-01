ТЕЛЕКРИТИКА

«Безвизнаш»: реакция соцсетей на отмену визового режима с ЕС

Мемы, мнения и сетования на долгожданное решение

Дуся

Друзья, вот и настал тот день, когда Европарламент проголосовал за безвиз для Украины. Но реакция украинцев оказалась самой разной, а у некоторых далеко не позитивной.


В четверг, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Соответствующее решение поддержали 521 депутат.

Но поддержали ли мы, украинцы, такие перемены? Вроде за это мы и боролись. Но все, как всегда, оказалось намного сложнее. Поэтому я решила разобраться, а что же думают медийщики по этому поводу. Так что добро пожаловать в мою подборку «Безвизнаш».

Начнем с того, что закончилась эпоха «Безвизового Ждуна». Признаюсь, я даже буду скучать по нему.

Фото: facebook.com

Вы готовы? Поехали!
Конечно же, тема Сирии не обошла и безвиз.
Другие же сетовали на массовую эмиграцию украинцев.
Были и те, кто удивлялся эйфории вокруг этого события.
Ну а я все-таки предлагаю хотя бы немного порадоваться!
Друзья, давайте будем всегда оптимистично настроенными!


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