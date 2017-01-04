«Без мыслей и почти без одежды счастлива как никогда!»: Вика из «НеАнгелов» поделилась радостью

«Давай, давай, привет передавай
Дикой орхидеи от ломаной сирени.
Давай, давай, привет передавай
Наполненным бокалам от битого стакана-а-а-а…».
Помните такую песню из репертуара группы «НеАнгелы»? Так вот, совсем недавно солистка группы Вика была той самой «ломаной сиренью» и «битым стаканом». А всё потому что горе-жених Иван бросил ее прямо накануне свадьбы. Ну это вы тоже помните.
Но свято место пусто не бывает (сердце, в смысле), и в Новый 2017 год Вика вошла влюблённой вновь. И судя по снимкам в Инстаграмм, она никак не может нарадоваться своим новым чувствам.
«За спиной свою мелодию играют волны, светит солнце и я без грима, без мыслей и почти без одежды свободна, влюблена и счастлива как никогда!» – подписала это фото певица.
Ой, хоть бы только этой радости хватило до свадьбы. Чего я искренне желаю!