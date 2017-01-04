«Без мыслей и почти без одежды счастлива как никогда!»: Вика из «НеАнгелов» поделилась радостью





«Давай, давай, привет передавай

Дикой орхидеи от ломаной сирени.

Давай, давай, привет передавай

Наполненным бокалам от битого стакана-а-а-а…».

Помните такую песню из репертуара группы «НеАнгелы»? Так вот, совсем недавно солистка группы Вика была той самой «ломаной сиренью» и «битым стаканом». А всё потому что горе-жених Иван бросил ее прямо накануне свадьбы. Ну это вы тоже помните.

Но свято место пусто не бывает (сердце, в смысле), и в Новый 2017 год Вика вошла влюблённой вновь. И судя по снимкам в Инстаграмм, она никак не может нарадоваться своим новым чувствам.