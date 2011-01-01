Берлин инвестирует один миллион евро в поддержку ночных клубов

Говорят, что Киев - новый Берлин, имея ввиду ночную жизнь города, в частности вечеринки и клубы. Однако вряд ли вы слыхали, чтоб для поддержки и развития ночной жизни в столице Украины градоначальники выделяли хоть какие-то деньги из бюджета.

А вот в ночные клубы Берлина городские власти собираются вложить целый миллион евро. Сумма не малая, однако по мнению парламента, именно столько средств нужно для защиты граждан от шума дискотек.

Проблема в том, что в городе активно увеличивается частная собственность и, соответственно, жилая площадь, это способствует закрытию близлежащих ночных клубов. Так, с 2011 года около 170 ночных увеселительных заведений Берлина были вынуждены прекратить свою деятельность. Связано это с тем, что в случае поступления жалобы от жильцов, обитающих неподалеку от клуба, дискотеку штрафуют и в последствии место может быть закрыто.

Как сообщает издание Tagesspiegel, парламент согласился помочь c финансированием ремонта в ночных клубах. Это включает в себя монтаж звукопоглощающих установок в закрытых заведениях и шумовых барьеров на открытых площадках, а также установку звукоизолирующих окон для местных жителей. Как будет распределятся бюджет, пока не сообщается.

Украинцам такой заботе о своих горожанах со стороны немецких властей, к сожалению, остается только позавидовать.