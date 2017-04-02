Беременная жена Галича растрогала нежными снимками

Супруга Жени Галича – Лера – вскоре во второй раз станет мамой. Более того, роды планируются на период проведения Евровидения-2017, где группа O.Torvald будет представлять Украину.
На днях жена звезды на своей страничке в Instagram показала довольно большой животик.
К слову, Лера Галич является совладелицей мастерской растений и цветов в горшках под названием «Хай росте». Именно на фестивале флористики были сделаны такие милые снимки.
Напомню, пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Еву.
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