Беременная Валентина Хамайко расстроила подписчиков

Сегодня ведущая «Сніданку. Вихідний» на канале «1+1» озадачила поклонников ответом на вызов Павла Зиброва принять участие в «Танцях з зірками». Беременная Хамайко опубликовала видео в Instagram с заявлением, что не будет танцевать на глазах у всей страны.
Впрочем, в том же видео Валентина Хамайко утешила подписчиков, сказав, что будет дома смотреть все прямые эфиры и вместе с малышом подтанцовывать участникам «Танців з зірками». Как стало известно, телеведущая ждет четвертого ребенка.
Некоторые подписчики, еще не посмотрев видео, а лишь прочитав к нему описание, сделали скоропалительный вывод, что Валентина примет участие в проекте, и поспешили ее приободрить.
«Оооо, обычно голосованием не занимаюсь, но за беременяшку эсэмэски отправлять буду!» – написал один из пользователей сети.
Однако многие поклонники ведущей все же посмотрели ее ответ и были расстроены тем фактом, что не увидят своего кумира в танцевальном шоу. Отказ Валентины танцевать в проекте означает, что имя 14-го, последнего, участника «Танців» нам пока неизвестно.
Напомним, премьера шоу состоится 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».