Беременная Валентина Хамайко расстроила подписчиков

Впрочем, в том же видео Валентина Хамайко утешила подписчиков, сказав, что будет дома смотреть все прямые эфиры и вместе с малышом подтанцовывать участникам «Танців з зірками». Как стало известно, телеведущая ждет четвертого ребенка.

Некоторые подписчики, еще не посмотрев видео, а лишь прочитав к нему описание, сделали скоропалительный вывод, что Валентина примет участие в проекте, и поспешили ее приободрить.

«Оооо, обычно голосованием не занимаюсь, но за беременяшку эсэмэски отправлять буду!» – написал один из пользователей сети.

Однако многие поклонники ведущей все же посмотрели ее ответ и были расстроены тем фактом, что не увидят своего кумира в танцевальном шоу. Отказ Валентины танцевать в проекте означает, что имя 14-го, последнего, участника «Танців» нам пока неизвестно.

Напомним, премьера шоу состоится 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».