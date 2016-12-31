Беременная Осадчая показала обручальное кольцо

Признайтесь, вы следите за тем, как развиваются события вокруг личной жизни Екатерины Осадчей? Ладно вам! Я вот слежу, честно говоря. Просто очень люблю ведущую «Светской жизни» и совершенно искренне болею за то, чтобы она была счастлива. А еще меня страсть, как умиляют круглые животики беременных женщин. Да и вообще, как вы знаете, я обожаю всякие такие новости: о детях, о свадьбах. В этом плане Осадчая – просто фул хаус. Телеведущая вылодила в своем Instagram фото в сопровождении новогодних поздравлений. А на снимке – угадайте, что? Симпатичное обручальное колечко с камушком.

Так вот!