Беременная Фреймут испугала поклонников новым фото

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) Мар 14 2017 в 7:25 PDT

Однако поклонники знаменитости сразу же отметили, что Ольга выглядит болезненно: «Олю, їжте хоч щось! Дуже худенька, аж занадто!», «Какая бледная, наверно, токсикоз», «Что с ней случилось?», «Як з хреста знята!», «Фото абсолютно неудачное» – прокомментировали фото подписчики Фреймут.