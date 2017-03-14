Беременная Фреймут испугала поклонников новым фото

Уже давно не секрет, что телеведущая Ольга Фреймут беременна в третий раз. И вот настал тот момент, когда ведущая выложила свое первое фото с округлившимся животиком у себя на страничке в Instagram. Ольга рассказала, что это кадр из будущей апрельской фотосессии для украинского глянца L'Officiel.
Однако поклонники знаменитости сразу же отметили, что Ольга выглядит болезненно: «Олю, їжте хоч щось! Дуже худенька, аж занадто!», «Какая бледная, наверно, токсикоз», «Что с ней случилось?», «Як з хреста знята!», «Фото абсолютно неудачное» – прокомментировали фото подписчики Фреймут.