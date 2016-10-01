Бенедикт Камбербэтч во второй раз стал отцом

У звезды сериала «Шерлок» Бенедикта Камбербэтча и его жены – театрального режиссера Софи Хантер – родился второй сын. Как сообщает TSN.UA, малыш появился на свет еще в начале марта, но звездные родители удачно скрывали радостную новость.

Новорожденному дали имя Хэл – в честь шекспировского героя: так известный писатель называл короля Англии Генри V.

Напомню, Камбербэтч и Хантер вместе уже более трех лет. Своего первенца – двухлетнего Кристофера – пара назвала в честь персонажа пьесы, в которой играл Бенедикт.

Фото: fashionlab.pro