Бельгийцу выписали необычный штраф

Бельгиец нарушил правила дорожного движения, а после замечания офицера начал оскорблять женщину.

«Заткнись, я не разговариваю с женщинами, полицейский – не женская работа», – заявил нарушитель.

После оскорбительных слов мужчине выписали штраф в размере трех тысяч евро.

Горе-водитель не прибыл в суд на разбирательство дела: если он не платит штраф, то сядет на месяц в тюрьму. Примечательно, что это первый выписанный штраф за такого рода проступок. Закон о недопустимости сексизма приняли в 2014 году, но до 2018 года никого не признавали виновным в его нарушении.

Также отмечается, что в Бельгии среди 40 тысяч полицейских офицеров около 12 тысяч являются женщинами.