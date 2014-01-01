ТЕЛЕКРИТИКА

Бельгийцу выписали необычный штраф

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Суд Брюсселя осудил мужчину за сексистскую реплику в общественном месте, сказанную в адрес женщины-полицейского.


Бельгиец нарушил правила дорожного движения, а после замечания офицера начал оскорблять женщину.

«Заткнись, я не разговариваю с женщинами, полицейский – не женская работа», – заявил нарушитель.

После оскорбительных слов мужчине выписали штраф в размере трех тысяч евро.

Горе-водитель не прибыл в суд на разбирательство дела: если он не платит штраф, то сядет на месяц в тюрьму. Примечательно, что это первый выписанный штраф за такого рода проступок. Закон о недопустимости сексизма приняли в 2014 году, но до 2018 года никого не признавали виновным в его нарушении.

Также отмечается, что в Бельгии среди 40 тысяч полицейских офицеров около 12 тысяч являются женщинами.

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